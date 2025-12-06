Links-Aktivisten übergießen Kronjuwelen mit Pudding & Apfelcrumble

Vier Aktivisten wurden festgenommen, nachdem sie heute Morgen Apfelcrumble und Vanillepudding über die Glasvitrine der Kronjuwelen im Tower of London geworfen hatten. Die Gruppe fordert eine stärkere Besteuerung der Reichen.

Die Aktivisten, die sich als Mitglieder der Gruppe Take Back Power identifizierten, führten die Aktion heute Morgen im Tower of London durch.

Während sie die Kronjuwelen mit Apfelcrumble und Vanillepudding bedeckten, entrollten sie ein Schild mit der Aufschrift: "Die Demokratie ist zerfallen – besteuert die Reichen." Die Polizei nahm vier Personen fest, die an der Aktion beteiligt waren.

Forderungen von Take Back Power

Take Back Power bezeichnet sich als zivile Widerstandsgruppe und fordert von der britischen Regierung die Einführung einer „ständigen Bürgerversammlung“ – ein „Haus des Volkes“, das die Macht hat, extreme Reichtümer zu besteuern und Großbritannien „zu reparieren“.