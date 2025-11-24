Dumm gelaufen: Einbrecher crashte Weihnachtsfeier in Fahrschule

Mutige Empfangsdame versuchte den ungebetenen Gast zu stellen.

Unglaubliche Szenen spielten sich in der Nacht auf Samstag in der Fahrschule am Schwedenplatz ab. Dort trat ein noch Unbekannter gegen 1.30 Uhr mit grauer Mütze, hellbrauner Jacke und einem grünen Rucksack mit Camouflage-Muster die Glas-Schiebetüre ein, wodurch er sich Zugang ins Gebäude verschaffte.

Was der nächtliche und wohl nicht ganz "aufgeweckte" Einbrecher nicht bemerkte, als er ins hellbeleuchtete Foyer kletterte: In den hinteren Räumlichkeiten stieg gerade die Weihnachtsfeier der Fahrschule - eine Party mit rund 40 Personen.

Seelenruhig stellte der Eindringling einen E-Roller eines Angestellten neben die Eingangstüre, um ihn wohl später mitzunehmen und durchsuchte noch die Räume hinter dem Empfang, um wahrscheinlich Bargeld oder Wertgegenstände zu finden.

Mit der couragierten und energischen Empfangsdame Katherina C., die gerade am Weg zur Toilette war, hätte der Mann wohl nicht gerechnet. "Was machst Du", sagt die Mitarbeiterin zu dem Unbekannten, der plötzlich vor ihr stand. "Wer bist Du bitte? Entschuldigung?", wird die 35-Jährige lauter.

"Sorry", entgegnet er der aufgebrachten Angestellten und flüchtet Richtung Tür, entschuldigt sich dabei immer wieder bei ihr. Doch die Empfangsdame lässt sich dadurch nicht aufhalten, versucht den Eindringling sogar noch festzuhalten. "Du bist hier eingebrochen", schreit sie ihn an. Doch der ertappte Unbekannte schaffte es noch sich loszureißen und durch die kaputte Eingangstüre, die er zuvor aus der Verankerung gerissen hatte, zu fliehen.

Empfangsdame schlug Einbrecher in die Flucht

"Kathi reagierte total mutig und engagiert, sie ist mindestens unsere Angestellte des Monats", sagt ihr Chef und Inhaber der Fahrschule, Willy Koblizek, nach dem Vorfall zu oe24. Einen kleinen Schock hätte die Mitarbeiterin nach dem Vorfall aber schon gehabt. "Sie hat am ganzen Körper gezittert", so Koblizek. Aufgrund ihres Einsatzes wäre der Unbekannte schließlich ohne Beute geflüchtet. Der Sachschaden sei aber hoch und würde zwischen 15- 20.000 Euro betragen.

Zwar wurde sofort die Polizei alarmiert und Anzeige gegen den Einbrecher erstattet, doch die Feiernden blieben weiter und ließen sich nicht aufhalten. "Unsere Weihnachtsfeier lassen wir durch diesen Eindringling nicht kaputt machen", so der Chef weiter.