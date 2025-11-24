Wieder Rammbock-Einbruch in Uhren- und Schmuckladen

Schon wieder schlugen Rammbock-Einbrecher zu - mit einem Kastenwagen krachten sie in ein Uhrengeschäft.

Stmk. Die vermutlich vier Täter crashten in der Nacht auf Montag gegen vier Uhr mit einem Kraftfahrzeug, es dürfte sich um einen Kastenwagen handeln im Rückwärtsgang gegen die Eingangstüre eines Uhren- und Schmuckgeschäftes in Gratkorn im Bezirk Graz-Umgebung.

Durch die völlig zerstörte Eingangstüre gelangten die Rammbock-Einbrecher in das Geschäft und stahlen eine derzeit noch unbekannte Anzahl an Schmuckstücken.

Von Tätern fehlt jede Spur

Mit dem Kastenwagen ergriff das Quartett nach dem Blitzeinbruch auf wieder die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Die entstandene Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die vom Landeskriminalamt Steiermark übernommen wurden.

Der Vorfall erinnert an einen Einbruch vor rund einem Monat in der Tullner Fußgängerzone. Auch dort waren die Täter mit einem Kastenwagen in einen Juwelier gecrasht.