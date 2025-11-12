Schon wieder: Rammbock-Einbruch bei Goldschmied

Die noch unbekannten Täter rammten mit einem Auto den Eingangsbereich des Goldschmiedes.

Ein großer Krach war heute, Mittwoch, um 4 Uhr Früh in der Welser Innenstadt zu hören. Für den nächtlichen Lärm war ein Blitzeinbruch bei einem Goldschmied verantwortlich. Die Täter waren mit einem Auto in den Eingangsbereich des Geschäfts gefahren, um sich Zugang zu verschaffen.

Rammbock-Einbruch bei Juwelier in Tulln

© laumat.at/Matthias Lauber

Täter räumten Laden leer

Danach räumten die noch Unbekannten den Laden leer und ergriffen mit etlichen Schmuckstücken die Flucht. Sie hinterließen eine völlig zerstörte Filiale. Die Pfarrgasse war mit Splittern und Teilen des Eingangsbereichs übersät.

Die alarmierten Polizisten begannen sofort mit der Spurensicherung, doch von den Rammbock-Einbrechern fehlte bereits jede Spur. Erst vor mehr als zwei Wochen schlugen Täter in der Fußgängerzone in Tulln zu. Dort crashten Unbekannte mit einem Kastenwagen in einen Juwelier.