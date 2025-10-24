Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Tulln Juwelier
© Google Maps

Mit Lieferwagen

Rammbock-Einbruch bei Juwelier in Tulln

24.10.25, 11:07
Teilen

Mitten in den verwinkelten Gassen der (verkehrsberuhigten) Tullner Innenstadt kam es in der Nacht auf Freitag zu einem Rammbock-Coup auf einen Juwelier - ein Lieferwagen raste in die Auslage.

NÖ. In Rammbock-Manier - die eigentlich unter Kriminellen seit geraumer Zeit außer Mode ist - haben Unbekannte am Freitag in den frühen Morgenstunden, konkret um 3.30 Uhr, einen Einbruch bei einem Juwelier in der Gartenstadt Tulln verübt.

Drei Täter entkamen zu Fuß mit Beute in vorerst unbekannter Höhe. Das Auto, mit dem sie in die Auslagenscheibe gekracht waren, ließen die Bande zurück, dass sie außerhalb der Innenstadt in ein Fluchtfahrzeug gestiegen sind und dass es demzufolge einen weiteren Komplizen, nämlich den Mann hinterm Steuer, gab - davon ist auszugehen.

Das Landeskriminalamt ist vor Ort in der Wiener Straße und hat die Ermittlungen übernommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden