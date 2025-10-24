Rammbock-Einbruch bei Juwelier in Tulln

Mitten in den verwinkelten Gassen der (verkehrsberuhigten) Tullner Innenstadt kam es in der Nacht auf Freitag zu einem Rammbock-Coup auf einen Juwelier - ein Lieferwagen raste in die Auslage.

NÖ. In Rammbock-Manier - die eigentlich unter Kriminellen seit geraumer Zeit außer Mode ist - haben Unbekannte am Freitag in den frühen Morgenstunden, konkret um 3.30 Uhr, einen Einbruch bei einem Juwelier in der Gartenstadt Tulln verübt.

Drei Täter entkamen zu Fuß mit Beute in vorerst unbekannter Höhe. Das Auto, mit dem sie in die Auslagenscheibe gekracht waren, ließen die Bande zurück, dass sie außerhalb der Innenstadt in ein Fluchtfahrzeug gestiegen sind und dass es demzufolge einen weiteren Komplizen, nämlich den Mann hinterm Steuer, gab - davon ist auszugehen.

Das Landeskriminalamt ist vor Ort in der Wiener Straße und hat die Ermittlungen übernommen.