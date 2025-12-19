Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Mariandl
© Doku-NÖ/Dominik Meierhofer

Bei Krems

Feuer gefangen: Brand-Alarm am Donau-Schiff "Mariandl"

19.12.25, 18:40
Teilen

Von den rund 25 Passagieren wurde glücklicherweise niemand verletzt, alle konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.   

Auf dem Donauausflugsschiff "Mariandl" ist am Freitagnachmittag auf der Höhe von Krems ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand, die rund 25 Passagiere wurden in Sicherheit gebracht, berichtete das Rote Kreuz der APA.

Mariandl
© Doku-NÖ/Dominik Meierhofer

Mariandl
© Doku-NÖ/Dominik Meierhofer

Mariandl
© Doku-NÖ/Dominik Meierhofer

Am Einsatz war ein Großaufgebot an Rettungskräften und Feuerwehren der Umgebung beteiligt. Das Schiff konnte nach dem Alarm rasch beim Anlegesteg vor dem Lokal "Wellenspiel" anlegen. Alle konnten das Boot unverletzt verlassen, hieß es. Informationen zur Ursache und weitere Details zum Einsatz lagen Freitagabend noch nicht vor.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden