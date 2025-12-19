Feuer gefangen: Brand-Alarm am Donau-Schiff "Mariandl"

Von den rund 25 Passagieren wurde glücklicherweise niemand verletzt, alle konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Auf dem Donauausflugsschiff "Mariandl" ist am Freitagnachmittag auf der Höhe von Krems ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand, die rund 25 Passagiere wurden in Sicherheit gebracht, berichtete das Rote Kreuz der APA.

Am Einsatz war ein Großaufgebot an Rettungskräften und Feuerwehren der Umgebung beteiligt. Das Schiff konnte nach dem Alarm rasch beim Anlegesteg vor dem Lokal "Wellenspiel" anlegen. Alle konnten das Boot unverletzt verlassen, hieß es. Informationen zur Ursache und weitere Details zum Einsatz lagen Freitagabend noch nicht vor.