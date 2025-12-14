Maßnahmen greifen nicht: Trump zweifelt an Wahl-Sieg

US-Präsident Donald Trump hat Zweifel daran geäußert, ob seine Republikaner bei den Zwischenwahlen im kommenden Jahr die Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigen können.

Dies berichtete das "Wall Street Journal" am Samstag unter Berufung auf ein Interview mit dem Präsidenten vom Freitag. Als Grund nannte Trump demnach, dass einige seiner wirtschaftspolitischen Maßnahmen noch nicht ihre volle Wirkung gezeigt hätten.

Auf die Frage, ob die Republikaner im November die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren würden, sagte Trump: "Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß nicht, wann all die Gelder ihre Wirkung entfalten werden." Eine Stellungnahme des Weißen Hauses auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters lag zunächst nicht vor.

Der Präsident hat wiederholt argumentiert, dass seine Wirtschaftspolitik, einschließlich der Einführung weitreichender Zölle auf Importe, Arbeitsplätze schaffe und Investitionen in die USA anziehe. Im vergangenen Monat hatte der Präsident jedoch angesichts der wachsenden Besorgnis der US-Verbraucher über hohe Lebensmittelkosten die Zölle auf mehr als 200 Lebensmittel zurückgenommen. Trump ließ dem Bericht zufolge offen, ob er weitere Zölle senken werde.

Trump äußert sich zuversichtlich zu Preisniveau

Eine neue Umfrage von Reuters/Ipsos zeigte, dass seine allgemeine Zustimmungsrate zwar auf 41 Prozent stieg, sein Umgang mit den Lebenshaltungskosten jedoch nur mit 31 Prozent bewertet wurde. Die Demokraten hatten zudem bei Wahlen in Bundesstaaten und Städten eine Reihe von Siegen errungen, bei denen die wachsende Sorge der Wähler über steigende Preise ein zentrales Thema war.

Trump will im neuen Jahr für republikanische Kandidaten werben und dabei seine wirtschaftspolitischen Erfolge betonen. In dem Interview äußerte er sich zuversichtlich zu den Preisen: "Ich denke, wenn wir über die Wahl sprechen müssen, was in ein paar Monaten der Fall ist, werden unsere Preise wieder auf einem guten Niveau sein."