Rutte
Nach Warnung

Kreml attackiert NATO-Chef: "Versteht nicht, wovon er spricht"

14.12.25, 13:04
Russland wirft NATO-Generalsekretär Mark Rutte wegen seiner Äußerungen über Kriegsvorbereitungen Verantwortungslosigkeit vor. 

Rutte zeige damit, dass er die Zerstörungskraft des Zweiten Weltkriegs nicht wirklich begreife, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Sonntag dem staatlichen russischen Fernsehen. "Herr Rutte versteht mit solch unverantwortlichen Äußerungen einfach nicht, wovon er spricht."

Rutte hatte am Donnerstag in Berlin gesagt, die NATO müsse "auf ein Ausmaß des Krieges vorbereitet sein, das unsere Großeltern oder Urgroßeltern erlebt haben" und erklärt: "Wir sind Russlands nächstes Ziel." Die russische Führung hat wiederholt Erklärungen der NATO und europäischer Politiker zurückgewiesen, sie plane einen Angriff auf ein NATO-Mitglied.

