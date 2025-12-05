Blähbauch in der Weihnachtszeit: So schlagen deftige Mahlzeiten nicht auf den Magen

Die Weihnachtszeit ist für viele die Zeit des Genusses: Braten, Knödel, Kekse & Co. gehören einfach dazu. Doch die Schlemmerei hat oft einen unerwünschten Nebeneffekt: Ein aufgeblähter Bauch kann den Spaß schnell verderben. Wir verraten, wie üppige Mahlzeiten nicht auf den Magen schlagen.

Während der besinnlichen Zeit kommen oft schwere, fettreiche Gerichte auf den Tisch, die in Kombination mit zu viel Alkohol und wenig Bewegung unserem Verdauungssystem ordentlich zusetzen. Der Magen ist nach einem üppigen Weihnachtsessen stark gefordert, und viele Menschen leiden unter Sodbrennen, Völlegefühl, Blähungen oder sogar Bauchschmerzen. Doch keine Sorge: Mit ein paar einfachen Tipps können Sie den Festtagsgenuss genießen, ohne dass sich Ihr Bauch wehrt.

Regelmäßige Essenszeiten einhalten

© Getty Images

Auch wenn die Versuchung groß ist, in der Adventzeit den ganzen Tag nur zu naschen und zwischendurch immer wieder zuzugreifen. Doch Ihr Magen wird es Ihnen danken, wenn Sie regelmäßige Mahlzeiten zu festen Zeiten einhalten. So hat das Verdauungssystem genug Zeit, um zwischen den Mahlzeiten zur Ruhe zu kommen und optimal zu arbeiten.

Stress reduzieren

Das Einkaufen, die Geschenkvorbereitungen und die ganzen Termine in der stressigen Vorweihnachtszeit können den Magen in Aufruhr versetzen. Stress bedeutet für den Körper nämlich Chaos, und der Magen bekommt das doppelt zu spüren. Umso wichtiger ist es, sich bewusst Zeit zu nehmen, sich zu entspannen und in der Weihnachtszeit das Tempo zu drosseln. Schalten Sie einen Gang runter, denn je ruhiger Sie bleiben, desto entspannter bleibt auch Ihr Bauch.

Gründlich kauen und langsam essen

Wir wissen alle, wie verlockend es ist, das Festessen so schnell wie möglich zu verschlingen. Doch wer zu hastig isst, überfordert seinen Magen, da er die Nahrung nicht ausreichend zerkleinern kann. Das Resultat: Blähungen und Völlegefühl. Essen Sie langsam und kauen Sie gründlich. Damit entlasten Sie die Verdauung und können das Essen gleichzeitig besser genießen.

Bewegung nach dem Festmahl

Nach einem deftigen Festtagsessen zieht es Sie sofort auf die Couch? Das ist eine schlechte Idee. Ein Spaziergang nach dem üppigen Mahl tut nicht nur der Seele gut, sondern sorgt auch dafür, dass sich der Darm in Schwung bringt. Sanfte Bewegung hilft, die Verdauung zu fördern, Blähungen zu lösen und das Völlegefühl zu reduzieren.

Viel Wasser und wenig Alkohol

© Getty Images

Gerade an Weihnachten wird oft zu viel Alkohol konsumiert. Das erschwert jedoch die Verdauung. Um dem entgegenzuwirken, sollten Sie ausreichend Wasser trinken und auf zu viel Alkohol verzichten. Ein Glas Wasser zwischen den alkoholischen Getränken hilft nicht nur, den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen, sondern sorgt auch dafür, dass Ihr Körper besser mit der Verdauung der reichhaltigen Speisen zurechtkommt.

Auf Hausmittel setzen

Der Magen fühlt sich nach dem Festmahl nicht so richtig wohl? Zeit, ihn mit den alten Hausmitteln zu beruhigen! Pfefferminztee, Kümmel, Fenchel und Ingwer sind wahre Wunderwaffen, wenn es um Verdauung geht. Ein warmes Tässchen Ingwertee oder Fencheltee nach dem Essen bringt nicht nur Ruhe in Ihren Bauch, sondern lindert auch Blähungen und Völlegefühl.