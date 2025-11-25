Glukose-Trick: So kommen Sie ohne Extra-Kilos durch die Adventzeit

Die Adventzeit ist ein wahrer Hochgenuss für Naschkatzen. Doch wer zu viel nascht, wird schnell mit ein paar extra Kilos beschenkt. Aber keine Panik: Es gibt einen genialen Trick, wie Sie die süßen Weihnachtsfreuden genießen können, ohne an den ungeliebten Winterspeck zu geraten.

Die Weihnachtszeit ist endlich da und mit ihr die leckeren Versuchungen: Lebkuchen, Zimtsterne, Schoko-Nikolos! Wer kann da schon widerstehen? Doch mit all den süßen Versuchungen kommt auch die Sorge, in der festlichen Zeit wieder ein paar Kilo zuzulegen. Glücklicherweise gibt es einen Trick, der Ihnen helfen kann, ohne Extra-Kilos durch die Adventszeit zu kommen: den sogenannten Glukose-Trick. Entwickelt von der Biochemikerin Jessie Inchauspé, verspricht diese Methode, dass Sie ganz ohne schlechtes Gewissen naschen können!

Weihnachten ohne Kalorien-Albtraum

© Getty Images

Sobald unser Blutzuckerspiegel durch süße Leckereien in die Höhe schnellt, produziert der Körper Insulin, das die überschüssige Energie in Form von Fett speichert. Winterspeck ist somit vorprogrammiert. Der Glukose-Trick verspricht, den Zucker im Griff zu behalten und Heißhungerattacken zu vermeiden. So funktioniert’s:

1. Die richtige Reihenfolge beim Essen

Die Reihenfolge, in der wir unsere Mahlzeiten genießen, hat einen großen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Deshalb sollten Sie folgende Reihenfolge beachten

Zuerst Gemüse: Am besten roh oder leicht gegart. Dann Fette und Eiweiße: Fleisch, Fisch oder Hülsenfrüchte. Dann Kohlenhydrate: Reis, Kartoffeln, Nudeln. Zum Schluss das Süße: Plätzchen, Schokolade oder Obst.

Indem Sie Süßigkeiten oder Obst erst nach einer Hauptmahlzeit genießen, verhindern Sie, dass Zucker im Körper zu einem schnellen Anstieg des Blutzuckers führt. Wenn Sie hingegen ein Stück Lebkuchen direkt als Snack zwischendurch essen, wird der Blutzuckerspiegel stark schwanken – und Heißhunger ist vorprogrammiert.

2. Der Essig-Trick

Klingt verrückt, funktioniert aber! Ein Esslöffel Apfelessig in einem Glas Wasser vor einer Mahlzeit kann wahre Wunder wirken. Der Essig dämpft die Zuckeraufnahme im Darm und sorgt für einen konstanten Blutzuckerspiegel.

3. Bewegung nach dem Essen

Bewegung nach dem Essen ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Glukose-Tricks. Denn wenn wir uns direkt nach einer Mahlzeit bewegen, hilft es dem Körper, die aufgenommenen Zucker schneller zu verarbeiten. Ein flotter Spaziergang von mindestens 10 bis 20 Minuten innerhalb von 70 Minuten nach dem Essen wirkt Wunder. Noch besser: Etwas intensivere Übungen wie Planking oder Kniebeugen unterstützen die Blutzuckerregulation und fördern die Fettverbrennung.

Funktioniert der Glukose-Trick wirklich?

Natürlich stellt sich die Frage: Hält der Glukose-Trick wirklich, was er verspricht? Ernährungsexperten sind sich nicht ganz einig, und einige kritisieren, dass der Fokus auf nur einem Blutwert, dem Blutzucker, nicht ausreicht, um langfristige Ergebnisse zu erzielen. Auch die wissenschaftlichen Beweise für den Glukose-Trick sind noch nicht belegt.

Dennoch berichten viele Menschen, dass sie durch einfache Anpassungen an ihrer Ernährung und durch mehr Achtsamkeit im Umgang mit Zucker ihre Gewichtsziele besser erreichen und Heißhungerattacken vermeiden konnten. Also: Mit ein paar einfachen Anpassungen in der Ernährung und durch Bewegung lässt sich der süße Genuss der Weihnachtszeit deutlich besser in den Griff bekommen.