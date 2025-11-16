Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 27.750 aktien down -1.94% Andritz AG 63.85 aktien down -1.08% BAWAG Group AG 113.70 aktien down -1.3% CA Immobilien Anlagen AG 23.620 aktien down -2.72% CPI Europe AG 16.260 aktien down -1.57% DO & CO Aktiengesellschaft 181.20 aktien down -4.43% EVN AG 26.700 aktien up +0.19% Erste Group Bank AG 90.80 aktien down -1.3% Lenzing AG 22.150 aktien down -1.12% OMV AG 49.480 aktien up +1.06% Oesterreichische Post AG 30.250 aktien down -0.17% PORR AG 26.550 aktien down -0.56% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.420 aktien down -3.17% SBO AG 28.750 aktien down -0.86% STRABAG SE 72.10 aktien up +2.27% UNIQA Insurance Group AG 12.900 aktien down -1.68% VERBUND AG Kat. A 64.35 aktien up +0.23% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.650 aktien down -1.54% Wienerberger AG 26.400 aktien down -1.93% voestalpine AG 34.440 aktien down -1.03%
  1. oe24.at
  2. Business
schoko nikolaus
© getty/Symbolbild

Um bis zu 20%

Ausgerechnet vor Weihnachten: Schoko-Preise explodieren

16.11.25, 11:55
Teilen

Schokolade wird teurer: Hersteller kündigen eine spürbare Preiserhöhung an, während der Handel wegen bereits schwacher Süßwarenverkäufe Alarm schlägt. 

Die angekündigte Preiserhöhung sorgt für Spannungen zwischen Handel und Herstellern. Laut Bericht der „Lebensmittel Zeitung“ fordert ein großes deutsches Unternehmen im kommenden Jahr „bis zu 20 Prozent mehr“. Viele Sorten verkaufen sich bereits jetzt häufig nur noch im Angebot.

Konflikt zwischen Handel und Industrie

Ein Einkäufer erklärt: „Für höhere Preise gibt es keinen Spielraum.“ Hersteller verweisen hingegen auf gestiegene Kosten bei Kakao, Verpackung, Löhnen und Energie. Der Handel argumentiert, dass Milch und Zucker günstiger geworden seien.

Marken verlieren Marktanteile

Ferrero, Lindt, Mondelez und Ritter mussten im laufenden Jahr Marktanteile abgeben. Tafelschokolade macht rund zehn Prozent der gesamten Süßwarenumsätze aus. Der Handel blickt vor allem auf Aldi, da der Discounter mit seinen Eigenmarken die Preise vorgibt. Ein Manager wird zitiert: „In der Süßware setzt allein Aldi den Preis.“

Kakao weiter über früherem Niveau

Unwetter, Dürre und Pflanzenkrankheiten belasteten die Kakaoernte in der Elfenbeinküste und Ghana schwer. Im Dezember 2024 erreichte Kakao einen Rekordwert von 11.957 Euro pro Tonne. Auch wenn der Preis inzwischen auf rund 5000 Euro gefallen ist, liegt er gegenüber November 2024 immer noch etwa 30 Prozent höher.

Keine Entspannung in Sicht

Trotz günstigerer Rohstoffe rechnen Experten nicht mit sinkenden Preisen. Lagerbestände, höhere Löhne, Verpackungskosten und die Markenstrategie großer Hersteller bremsen. Unternehmen wie Lindt oder Mondelez setzen weiter auf Premiumprodukte und verkleinern lieber Packungen, statt die Preise zu senken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden