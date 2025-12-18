Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.750 aktien up +0.68% Andritz AG 65.15 aktien up +1.72% BAWAG Group AG 121.40 aktien down -0.16% CA Immobilien Anlagen AG 23.060 aktien up +0.44% CPI Europe AG 15.700 aktien up +0.77% DO & CO Aktiengesellschaft 199.40 aktien up +0.81% EVN AG 27.650 aktien up +2.41% Erste Group Bank AG 99.15 aktien equal +0% Lenzing AG 22.050 aktien down -0.23% OMV AG 46.360 aktien up +0.13% Oesterreichische Post AG 30.900 aktien up +0.16% PORR AG 30.600 aktien up +0.99% Raiffeisen Bank Internat. AG 36.000 aktien down -3.23% SBO AG 27.200 aktien up +0.18% STRABAG SE 78.90 aktien up +1.28% UNIQA Insurance Group AG 15.140 aktien down -2.32% VERBUND AG Kat. A 61.20 aktien down -0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.30 aktien down -3.31% Wienerberger AG 30.660 aktien up +0.26% voestalpine AG 38.380 aktien down -0.26%
  1. oe24.at
  2. Business
Krah Krah
© Krah Krah

Schwierige Zeiten

Pleite-Schock: Kult-Lokal in Wiener City vor dem Aus

18.12.25, 16:43
Teilen

Der nächste Pleite-Schock in der Wiener City: Ein Kult-Lokal, das zum Nachtleben im Bermudadreieck zählt, steht vor dem Aus. 

Nach dem legendären Bermuda Bräu steht das nächste Kult-Lokal am Wiener Schwedenplatz vor dem Aus. Am Handelsgericht Wien wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

Während aus dem Bermuda Bräu mittlerweile die Zapfmeisterei von Ottakringer wurde, droht auf der Party-Meile in der Hauptstadt mit dem "Krah Krah", das seit über 40 Jahren ein Teil des legendären "Bermuda Dreieck" ist, das Aus.

Fast eine Million Euro Passiva

Der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) teilte mit, dass über das Vermögen von Eigentümerin Jennifer Salchenegger ein Sanierungsverfahren eröffnet wurde. Davon sind 18 Dienstnehmer und 70 Gläubiger betroffen. Die Passiva werden mit fast einer Million Euro (920.000 €) beziffert.

Laut KSV187 soll den Gläubigern eine Sanierungsplanquote innerhalb von zwei Jahren ab Annahme von 20 Prozent geboten werden. Allerdings wird noch überprüft, ob die Quote angemessen und erfüllbar sei. Das Ziel sei es, das Unternehmen fortzuführen. Ob es gelingt, steht allerdings in den Sternen und so könnte schon bald das nächste Kult-Beisl im "Bermuda Dreieck" untergehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden