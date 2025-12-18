Pleite-Schock: Kult-Lokal in Wiener City vor dem Aus

Der nächste Pleite-Schock in der Wiener City: Ein Kult-Lokal, das zum Nachtleben im Bermudadreieck zählt, steht vor dem Aus.

Nach dem legendären Bermuda Bräu steht das nächste Kult-Lokal am Wiener Schwedenplatz vor dem Aus. Am Handelsgericht Wien wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

Während aus dem Bermuda Bräu mittlerweile die Zapfmeisterei von Ottakringer wurde, droht auf der Party-Meile in der Hauptstadt mit dem "Krah Krah", das seit über 40 Jahren ein Teil des legendären "Bermuda Dreieck" ist, das Aus.

Fast eine Million Euro Passiva

Der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) teilte mit, dass über das Vermögen von Eigentümerin Jennifer Salchenegger ein Sanierungsverfahren eröffnet wurde. Davon sind 18 Dienstnehmer und 70 Gläubiger betroffen. Die Passiva werden mit fast einer Million Euro (920.000 €) beziffert.

Laut KSV187 soll den Gläubigern eine Sanierungsplanquote innerhalb von zwei Jahren ab Annahme von 20 Prozent geboten werden. Allerdings wird noch überprüft, ob die Quote angemessen und erfüllbar sei. Das Ziel sei es, das Unternehmen fortzuführen. Ob es gelingt, steht allerdings in den Sternen und so könnte schon bald das nächste Kult-Beisl im "Bermuda Dreieck" untergehen.