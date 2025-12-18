Alles zu oe24VIP
© Getty

Vierte Pause

EZB lässt Leitzins unverändert bei 2,0 Prozent

18.12.25, 14:19
Teilen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hält den Leitzins zum vierten Mal in Folge konstant.  

In der Dezember-Sitzung hielt der EZB-Rat am Einlagensatz von 2,0 Prozent fest. Diesen erhalten Banken für das Parken überschüssiger Gelder bei der EZB. Er dient als maßgebliches Steuerungselement für die Geldpolitik im Euroraum.

Die Währungshüter um EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatten die Zinsen bereits im Juli, September und Oktober konstantgehalten. Im November lag die Inflation in der Eurozone mit 2,1 Prozent praktisch beim Zielwert der EZB von zwei Prozent. In Österreich lag die Teuerung allerdings noch bei vier Prozent.

