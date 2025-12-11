Alles zu oe24VIP
ki stimme.png

Parlament

KI gibt erkranktem Politiker Stimme zurück: Heute hält er Rede

11.12.25, 12:41
Teilen

Der ÖVP-Mandatar Klaus Fürlinger hält am Donnerstag erstmals seit langem eine Nationalratsrede.

Der Nationalratsabgeordnete Klaus Fürlinger wird am Donnerstag als einer der ersten Parlamentarier weltweit eine Rede mithilfe einer KI-generierten Stimme halten. 

Fürlinger kann wegen seiner Erkrankung nicht reden. Der Rechtsanwalt wird am Donnerstag trotzdem beim Tagesordnungspunkt "Gerichtsgebührengesetz" am Nachmittag das Wort ergreifen: Fürlinger wird ans Pult gerollt, die Stimme seiner Rede kommt allerdings dann von einer KI.

Technisch umgesetzt wurde die Aktion von Martin Morandell (Smart in Life) und unterstützt vom Zero Project, einer global tätigen, in Wien ansässigen Initiative zur Verbreitung inklusiver Innovationen. Der Einsatz der KI-Stimme zeigt, wie Technologien Menschen dabei unterstützen können, aktiv am politischen Leben teilzunehmen.

