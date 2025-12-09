Alles zu oe24VIP
Alkbottle sind wieder „Fett wie a Christkindl“
© zeidler

Berauschende Tour

Alkbottle sind wieder „Fett wie a Christkindl“

Von
09.12.25, 15:20
Die berauschenden Weihnachtsfeiern des Jahres gehen heuer in Graz und im Wiener U4 über die Bühne. Alkbottle bringen jetzt wieder Biernachtsmann, „Last Christmas“ und das Christbaummassaker zurück.  

Die Wiener Brachial-Version von „Last Christmas“ („“Last Christmas da war i beinand. I war so beinand, dass I mir g’spiebn hab auf’s Gwand.”), Besuch vom Biernachtsmann („Ho Ho Houbts es no a Bier“), ein Christbaum-Massaker und sogar ein strippendes Chriskind. Alkbottle gehen unter dem Motto „Fett wie a Christkind“ endlich wieder auf Weihnachts-Tour. Die Premiere steigt diesen Samstag (13. Dezember) im Grazer Rock-Club Explosiv.

© zeidler

© zeidler

Nächstes Wochenende bringen Roman Gregory und Co. die lauteste und feuchtfröhlichste Weihnachtsfeier des Landes dann auch wieder nach Wien. Von Freitag (19. Dezember) bis Sonntag (21. 12.) wird gleich drei Mal im U4 abgerockt. 

© zeidler

© zeidler

Und das mit einem Sensations-Programm: Zwischen ewigen Sauf-Hymnen wie „Doppler Affäre“, Blader fetter lauter“ oder „Batterie“ will man beim Wien-Finale auch „Schmankerl und Unveröffentlichtes“ anstimmen. „Ein Treffen für Bottle Nerds sozusagen“ gibt Gregory dafür die Direktiven. Cool: dafür gibt es im U4 sogar noch einige wenige Restkarten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

