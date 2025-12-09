Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zu Gigi D’Agostino

Alles zu oe24VIP
Im November 2024 ließ er bei seinem oe24-Konzert 15.000 Fans in der Stadthalle ausflippen. Auch mit den Klassikern von Europe („The Final Countdown“), Mike Oldfield („Moonlight Shadow“) und Mozart ("Eine kleine Nachtmusik"). Jetzt zündet Gigi D’Agostino sein Hitfeuerwerk erstmals als bahnbrechende 360-Grad-Show in Wien. Nach einem Tripplepack in Graz (26 – bis 28.Februar) holt oe24 die DJ-Legende mit der brandneuen 360-Grad-Clubshow am 21.Mai in die Marx Halle.

Auf Einladung seines Kärntner Veranstaltungs-Buddys Thomas Semmler von Semtainment liefert Gigi dabei ein brandneues multisensorisches Showkonzept, das Sound, Licht, Raum und Emotion zu einer Einheit verschmelzen lässt. Cool: Die Bühne des 360-Grad-Spektakels wird nämlich in der Mitte der Marx Halle aufgebaut. Dazu gibt’s natürlich alle Party Hymnen von "Bla Bla" über "The Riddle" bis “La Passion“ und dem zuletzt auch für miese Parolen missbrauchten „Aufreger“ "L‘Amour toujours": „Dieses Lied ist eine explizite Botschaft der Liebe! Die kann man nicht oft genug zünden!“

Mit oe24 sind Sie beim Hitfeuerwerk von Gigi D’Agostino live dabei. Auf oe24.at verlosen wir 3 x 2 der begehrten Tickets für die sensationelle 360-Grad-Clubshow am 21. Mai in der Wiener Marx Halle. Gleich reinklicken!
  

Das Gewinnspiel endet am 10. Mai um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!
