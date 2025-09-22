Gigi lässt 3 Mal Graz beben – mit 360-Grad Show

„Mini-Konzerte“ mit Megastimmung. Am 26., 27. und 28. Februar 2026 zündet Gigi DAgostino in der Grazer Stadthalle seine brandneue atemberaubende 360-Grad-Clubshow. Am Dienstag startet der Vorverkauf. Achtung: Es gibt nur je 4.000 Tickets.

Zuletzt ließ DJ Gigi D‘Agostino in Graz, beim großen oe24-Konzert in der Wiener Stadthalle, in Klagenfurt und mit einem Doppelpack in Salzburg über 50.000 Fans abtanzen. Jetzt kehrt der Star-DJ mit einer atemberaubenden 360-Grad-Clubshow zurück in die Grazer Stadthalle. Und das gleich mit einem spektakulären Triplepack. Am 26., 27. und 28. Februar 2026 zündet er auf Einladung seines Kärntner Veranstaltungs-Buddys Thomas Semmler von Semtainment ein brandneues multisensorisches Showkonzept, das Sound, Licht, Raum und Emotion zu einer Einheit verschmelzen lässt.

© Semtainment

© Semtainment



Visuelle Effekte, die den Raum fluten, eine Surround-Beschallung, die unter die Haut geht und ein Gigi D’Agostino in Höchstform, machen diese drei Abende zu einem einzigartigen Live-Highlight, das alle Erwartungen sprengt. Dazu gibt’s natürlich alle Party Hymnen von "Bla Bla" über "The Riddle" bis “La Passion“ und dem zuletzt auch für miese Parolen missbrauchten „Aufreger“ "L‘Amour toujours": „Dieses Lied ist eine explizite Botschaft der Liebe! Die kann man nicht oft genug zünden!“

© zeidler

© zeidler

Spannend: Bei der als Clubshow abgehaltenen Party-Sause werden pro Abend nur 4.000 Tickets aufgelegt. Mit einem Mega-Ticketun ist zu rechnen. Die begehrten Tickets für die 360-Grad-Clubshow von Gigi am 26., 27. und 28. Februar 2026 verwandelt sich die Grazer Stadthalle gibt’s schon ab Morgen, Dienstag (23. 9.) um 10 Uhr bei oeticket, Semtainment und Ticket24.at.

© zeidler

© zeidler

Das bahnbrechende Grazer-Triplepack ist für Gigi auch Warm Up für seine weiteren Österreich-Konzerte in der Innsbrucker Olympiahalle (3. Juni) und der Linzer TipsArena (5. Juni)