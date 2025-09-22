Gigi lässt 3 Mal Graz beben – mit 360-Grad Show

„Mini-Konzerte“ mit Megastimmung. Am 26., 27. und 28. Februar 2026 zündet Gigi DAgostino in der Grazer Stadthalle seine brandneue atemberaubende 360-Grad-Clubshow. Am Dienstag startet der Vorverkauf. Achtung: Es gibt nur je 4.000 Tickets.
Zuletzt ließ DJ Gigi D‘Agostino in Graz, beim großen oe24-Konzert in der Wiener Stadthalle, in Klagenfurt und mit einem Doppelpack in Salzburg über 50.000 Fans abtanzen. Jetzt kehrt der Star-DJ mit einer atemberaubenden 360-Grad-Clubshow zurück in die Grazer Stadthalle. Und das gleich mit einem spektakulären Triplepack. Am 26., 27. und 28. Februar 2026 zündet er auf Einladung seines Kärntner Veranstaltungs-Buddys Thomas Semmler von Semtainment ein brandneues multisensorisches Showkonzept, das Sound, Licht, Raum und Emotion zu einer Einheit verschmelzen lässt.
Visuelle Effekte, die den Raum fluten, eine Surround-Beschallung, die unter die Haut geht und ein Gigi D’Agostino in Höchstform, machen diese drei Abende zu einem einzigartigen Live-Highlight, das alle Erwartungen sprengt. Dazu gibt’s natürlich alle Party Hymnen von "Bla Bla" über "The Riddle" bis “La Passion“ und dem zuletzt auch für miese Parolen missbrauchten „Aufreger“ "L‘Amour toujours": „Dieses Lied ist eine explizite Botschaft der Liebe! Die kann man nicht oft genug zünden!“
Spannend: Bei der als Clubshow abgehaltenen Party-Sause werden pro Abend nur 4.000 Tickets aufgelegt. Mit einem Mega-Ticketun ist zu rechnen. Die begehrten Tickets für die 360-Grad-Clubshow von Gigi am 26., 27. und 28. Februar 2026 verwandelt sich die Grazer Stadthalle gibt’s schon ab Morgen, Dienstag (23. 9.) um 10 Uhr bei oeticket, Semtainment und Ticket24.at.
Das bahnbrechende Grazer-Triplepack ist für Gigi auch Warm Up für seine weiteren Österreich-Konzerte in der Innsbrucker Olympiahalle (3. Juni) und der Linzer TipsArena (5. Juni)