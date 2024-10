× Gigi: „Meine Botschaft ist immer die Liebe!“

Am 2. November holt oe24 Gigi D'Agostino in die Wiener Stadthalle. Jetzt spricht die DJ-Legende Klartext. Über das Comeback, die Aufregung um "L’amour toujours" und seine Liebe zu Österreich!

Wie geht es Ihnen? Es gab ja lange große Sorge um Sie…

Gigi D’Agostino: Ich fühle mich viel besser ... die Musik und die Energie des tanzenden Publikums sind eine ausgezeichnete reine Substanz, um jedes Leiden zu heilen.

Wie war es nach der langen Pause wieder zurück auf die Bühne zu gehen?

Gigi: Ich war sehr besorgt, weil die Emotionen so groß waren... Aber es war eine angenehme Angst... Das sind die schönen Ängste, die das Herz höher schlagen lassen.

In Österreich sorgen Sie gerade für einen neuen Hype. Ihr Konzert in Graz war in Rekordzeit ausverkauft. Auch der Vorverkauf für die anderen Konzerte läuft sensationell. Überrascht Sie das?

Gigi: Es ist mehr als erstaunlich … es war wie eine riesige Umarmung von den Fans, die beim Konzert waren. Das ist die Liebe, die jeder im Publikum ausstrahlt.

Woher kommt diese Liebe von Österreich für Gigi?

Gigi: Das ist eine sehr schwierige Frage: Du kannst nicht wissen, warum eine Liebe geboren wird. Du kannst nicht wissen, warum eine Liebe so lange währt. Da war sofort Magie - es war immer ein sehr intensives Treffen. Einige meiner Lieder fanden zum Beispiel zuerst in den österreichischen Clubs großen Anklang und wurden erst dann in anderen Ländern erfolgreich. „La Passion“ z. B. Ich weiß nicht, ob wir eine Erklärung für die große Magie geben können, die schon immer da war.. Wir sind auf jeden Fall wie zwei Liebende, die sich sofort erkannten.

Eine Liebe die auf Gegenseitigkeit beruht?

Gigi: Absolut ja. Sonst wäre es keine Liebe...

"Gigi und Österreich sind wie zwei Liebende, die sich sofort erkannten!"

Am 2. November kommt Sie für ihr großes oe24-Konzert nach Wien. Was darf man erwarten?

Gigi: Das ist ein Geheimnis ...

Ihre Wien-Erinnerungen?

Gigi: Ich habe viele wundervolle Erinnerungen... vom ersten Mal im Jahr 1999... bis zum letzten Mal im November 2019... Ich kann nicht nur ein paar Erinnerungen aufzählen, denn das wäre allen anderen gegenüber unfair…. Jedes Mal war es etwas Besonderes ... anders ... . . . . .

Die Produktion wird Mega. Mit gleich 9 LKW. Braucht es den Bombast?

Gigi: Es wird wunderbar für mich sein... Am nächsten Tag werden wir wissen, was jeder im Publikum darüber denkt (lacht).

Mit welcher Botschaft kommen Sie nach Wien?

Gigi: Ich schreibe Liebesbotschaften. Mit Klängen, Melodien und Rhythmen. Immer. L'Amour toujours!

Zuletzt geriet Ihr Name im Zusammenhang mit „L’amour toujours“ aus den völlig falschen Gründen in die Schlagzeilen. Was halten Sie von dieser Aufregung?

Gigi: Mein Lied ist eine explizite Botschaft der Liebe.

„Es ist wunderbar, dass euer Nationalteam „L’amour toujours“ als Torhymne hat“

Das österreichische Fußball Nationalteam hat den Song sogar als Tor-Hymne. Macht Sie das stolz?

Gigi: Es ist wunderbar! Ein tolles Gefühl.



Wird’s bei den Konzerten vielleicht sogar schon neue Hits geben?

Gigi: Ich weiß nicht, was als „Hit“ definiert werden kann. Ich weiß, welche musikalischen Kreationen ich wirklich mag und die ich bei der großen Party, die in Wien stattfinden wird, und bei den nächsten Konzerten vorstellen möchte. Es wird auch meine Lieder geben, die das Publikum gut kennt. Jedes Mal feiere ich die Party gerne gemeinsam mit dem Publikum, sowohl mit bereits bekannten Liedern als auch mit neuen Ideen.

Woher kommt eigentlich Ihr Spitzname „El Capitano“?

Gigi: Ich weiß es nicht. Vielleicht weil ich vor vielen Jahren bei meinen DJ-Sets angefangen habe, die Kapitänsmütze eines Schiffs zu tragen. Ich bin sehr fasziniert von der Idee der Navigation, auf einem Schiff zu reisen, um neue Klänge, neue Farbnuancen zu entdecken.

Im Dezember werden Sie auch schon 57 Jahre alt. Was hält Sie jung?

Gigi: Die Leidenschaft, mit Musik zu spielen. Mein Geist fühlt sich bei musikalischen Experimenten gut an. Die Experimente sind nicht unbedingt die Schaffung eines Musikstücks, es sind Experimente ohne Ende, es ist ein Spiel, das möglicherweise nicht einmal zu irgendetwas führt. Es ist der ständige Wunsch, mit Experimenten, der Entdeckung von Klangverflechtungen und harmonischen Abfolgen sehr hohe emotionale Gipfel zu erreichen. Ich habe diese völlige Freiheit immer geschützt. Um jeden Preis! Es ist schwer zu erklären. Für mich ist das tägliche Experimentieren das Leben: Es nährt den Geist!

Interview: Thomas Zeidler-Künz