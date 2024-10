× Ticket24 lässt Sie bei Gigi in Wien zum Bestpreis abtanzen

Am 2. November bringt Gigi D'Agostino mit seinem oe24-Konzert die Wiener Stadthalle zum Beben. Die allerletzten Stehplatz Tickets dafür gibt's jetzt bei ticket24.at.

Es wird das Hitfeuerwerk des Jahres. Nach seinem Triumph in Graz holt oe24 am 2. November Star-DJ Gigi D’Agostino in die Wiener Stadthalle. Die größte Party des Pop ist garantiert, denn Gigi zündet neben seinen Dancefloor-Krachern wie „L'amour toujours“ und unzähligen Feuersalven auch die Hits von Ricchi e Poveri („Sarà perché ti amo“) Europe („The Final Countdown“) oder Queen („We Are The Champions“).

Die begehrten Stehplatz-Karten für Gigi in Wien sind natürlich längst ausverkauft – doch oe24 verschafft Abhilfe! Auf ticktet24.at gibt’s die allerletzten Steher für das Hit-Konzert am 2. November in der Stadthalle. Und das sogar zum Bestpreis – mit 10 Euro Ermäßigung! Noch mehr, nämlich gleich 20 Euro, sparen Sie mit Ticket24.at für die letzten Sitzplätze. Gleich reinklicken!

In Wien hat Gigi für 14.500 Fans nicht nur jede Menge Gratis-Neon-Leuchtstäbe, Feuerfontänen und Riesen-Wasserbälle im Gepäck, sondern auch alle seine Kulthits. Von „La Passion“ über „The Riddle“ bis zu „Bla Bla Bla“. Dazu eine überdimensionale DJ-Kanzel und zwei herzförmige Videoscreens. „Meine Botschaft ist die Liebe!“ Mit ein Grund warum er den zuletzt für miese Parolen missbrauchten Kulthit "L'amour toujours" gleich mehrmals anstimmt!