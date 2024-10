Gigi D'Agistino: So cool wird sein oe24-Konzert in Wien

Gigi D‘Agostino, zuletzt wegen miesen Nazi-Parolen völlig zu Unrecht in den Schlagzeilen, lässt jetzt Österreich ausflippen: Am Freitag wurde der Tourstart in Graz zur Megaparty. Am 2. November folgt das große oe24-Konzert in Wien.

Zehn Sattelschlepper voll mit Equipment, eine gigantische Hi-Tech-Bühne und spektakuläre Pyroshow. Am 2. November steigt der größte Konzert-Kracher des Herbstes: oe24 holt den italienischen Star-DJ Gigi D‘Agostino in die Wiener Stadthalle. Am Freitag lieferte Gigi dafür die Direktiven. Beim restlos ausverkauften Tourstart in Graz. Oktoberfest-Skandal um Song von DJ Ötzi

Gigi D'Agostino: Gerichts-Streit nach Nazi-Eklat Da hatte er für 14.500 Fans nicht nur jede Menge Gratis-Neon-Leuchtstäbe, Feuerfontänen und Riesen-Wasserbälle im Gepäck, sondern auch alle seine Kulthits. Von „La Passion" über „The Riddle" bis zu „Bla Bla Bla". Dazu zündete er von seiner überdimensionalen DJ-Kanzel vor zwei herzförmigen Videoscreens auch das Ricchi e Poveri Cover „Sarà perché ti amo", den Rockklassiker „The Final Countdown" von Europe und natürlich auch den von den steirischen Fans schon bei der Anfahrt in der Straßenbahn gefeierten „Aufreger" „L'amour toujours". Und das gleich mehrfach! Länderspiel-Stimmung! „Botschaft der Liebe" Nachdem der Star-DJ zuletzt ja wegen miesen Nazi-Parolen, die dazu gegrölt wurden, ungewollt in die Schlagzeilen geriet, gab er damit bei uns die richtige Antwort: „Meine Botschaft ist die Liebe! Deshalb ist der Song auch fix auf der Setlist!" Und das nicht nur in Graz, sondern gleich bei insgesamt sechs Österreich-Konzerten!