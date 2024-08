2:2 – Bitter! Braga kickt Rapid aus Europa League

Rapid vergab am Donnerstag im Play-off-Rückspiel eine 2:0-Führung und den Aufstieg in die Liga-Phase der Europa League. El Ouazzani (68.) & Ricardo Horta (70.) sorgen in nur 2 Minuten für den Ausgleich!

Dabei hatte der Sommer-Abend in Hütteldorf ganz nach dem Geschmack der nach dem 0:3 in gegen BW Linz wie verwandelten Grün-Weißen begonnen: Seidl-Ecke von links, Braga-Verteidiger Arrey-Mbi lenkt den Ball mit der Ferse ins eigene Tor – 1:0 (8.)! Doppelschlag schoss Rapid die Lichter aus Nach einer Viertelstunde übernimmt Braga das Kommando, doch Rapid rettet den Vorsprung in die Pause und legt gleich nach Wiederanpfiff nach: 2:0 durch Jansson (47.). Die Fans feiern, Rapid auf Aufstieg-Kurs! Doch ein unnötiger Braga-Doppelpack macht alles kaputt: Jansson bringt Martinez im Strafraum zu Fall –Elfmeter. El Ouazzani trifft vom Punkt – 2:1 (70.). Nur 2 Minuten später schläft die Rapid-Abwehr. Ricardo Hor­ta schießt das 2:2 (70.).