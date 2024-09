× Gigi D’Agostino spielt für Sie zum Bestpreis auf

Am 2. November holt oe24 Star-DJ Gigi D'Agostino in die Wiener Stadthalle. Mit Ticket24.at Sind sie jetzt zum Bestpreis dabei und erhalten die begehrten Tickets für die Hitshow sogar um 20 Euro ermäßigt!

Es ist der größte Konzert-Kracher des Herbstes. Am 2. November holt oe24 den italienischen Star-DJ Gigi D'Agostino in die Wiener Stadthalle. Die Hitshow mit 9-Millionen-fach verkauften Chart-Hymnen wie "La Passion" oder "The Riddle", für die Gigi in Wien mit einer spektakulären Multimedia-Show aufwartet, die mit gleich 9 LKWs angekarrt wird, sorgt längst für einen Mega-Hype: Über 10.000 Tickets sind bereits verkauft. Ein Sold Out ist somit nur mehr eine Frage der Zeit.

Bestpreis auf Ticket24.at

Mit oe24 sind Sie bei der Gigi-Show zum Bestpreis dabei. Auf ticket24.at erhalten Sie die begehrten Karten für Gigi D‘Agostino am 2. November in der Wiener Stadthalle jetzt um 20 Euro ermäßigt.

Nachdem der italienische Star-DJ zuletzt ja wegen miesen Nazi-Parolen zu seinem Kulthit „L'amour toujours“ ungewollt in die Schlagzeilen geriet, will er damit in Wien die richtige Antwort geben: "Meine Botschaft ist die Liebe! Deshalb ist der Song auch fix auf der Setlist!"

Und das nicht nur in Wien, sondern gleich bei insgesamt 6 Österreich-Konzerten! Als Warm-Up für die Stadthalle zündet Gigi sein Hitfeuerwerk bereits am 4. Oktober in Graz. Dazu sorgt er auch in Klagenfurt (14. Dezember), Dornbirn (15. März) und mit einem Doppelpack in Salzburg (4. und 5. April) für Stimmung.