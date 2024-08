× Mega-Hype um das oe24-Konzert von Gigi D‘Agostino in Wien!

5.000 Tickets in nur 30 Minuten weg! Der Vorverkaufsstart für das oe24-Konzert von Star-DJ Gigi D’Agostino am 2. November in der Wiener Stadthalle übertrifft alle Erwartungen.



Am 2. November holt oe24 Star-DJ Gigi D’Agostino in die Wiener Stadthalle. Der am Donnerstag um 10 Uhr gestartete Vorverkauf, der gleich den Server von oeticket an die Grenzen brachte, übertrifft selbst die kühnsten Erwartungen: „5.000 verkaufte Tickets innerhalb der ersten 30 Minuten! Wahnsinn! Vielen Dank!“ jubelt Veranstalter Semtainment. Die Hit-Show mit 9-Millionen-fach verkauften Chart-Hymnen wie "The Riddle", "La Passion" oder "L’amour toujours" wird wohl in Kürze ausverkauft sein.

© Semtainment ×

© Semtainment GmbH ×

Damit setzt Gigi, der ja zuletzt ja wegen miesen Nazi-Parolen zu seinem Kulthit "L'amour toujours" ungewollt in die Schlagzeilen geriet, seinen Erfolgs-Run in Österreich fort: Die 15.000 Tickets für das Konzert in Graz (4. Oktober) waren innerhalb von nur 30 Stunden ausverkauft. Für das Konzert in Klagenfurt (14. Dezember) ging es sogar noch schneller: da waren alle 7.000 Karten in nicht mal 7 Stunden weg. Ähnliches wird nun in Wien erwartet.