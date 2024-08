× oe24 holt Gigi D’Agostino nach Wien

Am 2. November wird die Stadthalle zum größten Dancefloor des Landes. oe24 holt Chart-Kaiser Gigi d‘ Agostino nach Wien. Der Vorverkauf startet schon morgen Donnerstag!

Sein heißersehnten Auftritt am Frequency Festival fiel ja aus. Doch jetzt gibt es einen mehr als würdigen Ersatz: am 2. November holt oe24 den italienischen Star-DJ Gigi d‘Agostino in die Wiener Stadthalle. Der Vorverkauf für die Hitshow mit 9-Millionen-fach verkauften Chart-Hymnen wie "Bla Bla Bla", "The Riddle", "La Passion" und "L’amour toujours" startet bereits morgen, Donnerstag um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

© Semtainment ×

"Kaum zu glauben, aber wahr: Unsere Gigi d‘Agostino -Reise geht weiter! Nach dem unglaublichen Erfolg der ausverkauften Shows in Graz und Klagenfurt, bringen wir „Il Capitano“ für drei weitere Shows nach Österreich" verkündet Semtainment die Konzertsensation auf Facebook, denn neben dem oe24-Konzert in der Stadthalle kommt Gigi am 4. und 5. April auch für ein Doppelpack in die Salzburg-Arena.

Das sind die Konzert-Termine von Gigi d‘Agostino

4. Oktober Graz ,Stadthalle

2. November, Wien Stadthalle

14. Dezember Klagenfurt , Messe

15. März, Dornbirn, Messequartier

4. April Salzburg, Salzburg-Arena

5. April Salzburg, Salzburg-Arena

Nachdem der italienische Star-DJ zuletzt ja wegen miesen Nazi-Parolen zu seinem Kulthit "L'amour toujours" ungewollt in die Schlagzeilen geriet will er jetzt mit gleich sechs Österreich-Konzerten die richtige Antwort geben: "Meine Botschaft ist die Liebe!"

© Instagram/gigidag ×

Der Ticket-Run auf Wien wird wohl ähnlich stark sein wie in Graz, wo die 15.000 Tickets innerhalb von nur 30 Stunden ausverkauft waren, Bzw. Klagenfurt wo alle alle 7.000 Karten in nicht mal 7 Stunden weggingen. Deshalb hat Veranstalter Saintement zum Vorverkauf am Donnerstag auch eine guten Tipp parat: "Für alle, die sich die spektakuläre Österreich-Tour von „Il Capitano“ nicht entgehen lassen wollen: Unbedingt Wecker stellen und schnell sein!