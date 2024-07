D'Agostino sagt Auftritt beim Frequency ab

Der italienische DJ Gigi D'Agostino wird nicht beim diesjährigen Frequency-Festival in St. Pölten auftreten. Spekulationen, dass es an der Kontroverse um seinen Hit "L’Amour Toujours" liegt, weist der Veranstalter zurück.

Der mittlerweile kontrovers diskutierte Song "L’Amour Toujours" wird heuer nicht am Frequency-Festival erklingen. Der italienische Star-DJ Gigi D‘Agostino hat sein Konzert in St. Pölten abgesagt. Wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte, habe die Absage aber nichts mit der Situation um den 25 Jahre alten Hit zu tun. Nachdem Partygäste zu seinem Evergreen "Ausländer raus"-Parolen grölten, geriet der medienscheue DJ in die Schlagzeilen.

Gigi D’Agostino wird in St. Pölten nicht auf der Bühne stehen. © Semtainment GmbH ×

Money Boy ist fresh dabei

Als Ersatz für D‘Agostino wurde nun das heimische Drum‘n‘Bass-Duo Camo & Krooked angekündigt. Mit Headlinern wie Ed Sheeran, dem österreichischen Rapper RAF Camora und den US-Punklegenden von The Offspring wird man den Ausfall verkraften. Neu im Line-up ist zudem der Rapper Money Boy.

Sheesh - Rapper Money Boy ist mit von der Partie. © APA/FLORIAN WIESER ×

Das Frequency geht von 14. bis 17. August über die Bühne.