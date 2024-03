Neuer Konzert-Hype um Gigi D’Agostini

Graz in nur 30 Stunde ausverkauft und jetzt waren für Klagenfurt alle 7.000 Karten in nicht mal 7 Stunden weg. Das Konzert-Comeback von Star-DJ Gigi D’Agostini sorgt für eine Mega-Hype.

Für das Österreich-Comeback in Graz (4. Oktober) waren die 14.500 Tickets in nur 30 Stunden restlos ausverkauft. Für den Kärnten-Stopp von Gigi D’Agostini am 14. Dezember ging es sogar nach schneller. Am Donnerstag um 10 Uhr gingen die 7.000 Tickets für die Messe Halle in Klagenfurt bei oeticket und ticket24.at in den Verkauf. Bereits um 16.46 Uhr, also nicht einmal sieben Stunde später, konnte Veranstalter Thomas Semmler das Sold Out vermelden.

© Semtainment

Gigi startet in Österreich ja nach langer schwere Krankheit wieder durch: Im Dezember 2021 schockte er miteinem Insta-Foto, das ihn total ihn abgemagert und auf einen Rollator gestützt. zeigte, nicht nur seine Fans: „Leider kämpfe ich seit mehreren Monaten gegen eine schwere Krankheit, die mich aggressiv getroffen hat.“ Jetzt ist er wieder fit für die Bühne und setzt Welthits wie "In My Mind", "L'Amour Toujours" und "Bla Bla Bla" zwie neue Songs drauf. „Ich habe mein zweites Leben begonnen“