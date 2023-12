Dieter Bohlen: Abrechnung mit Thomas „Pinocchio“ Anders

Neuer Zoff bei Modern Talking: Nachdem Thomas Anders in einer TV-Show über Dieter Bohlen als "Notlösung" lässterte wird der DSDS-Juror nun so laut wie nie!

Von wegen „You’re My Heart, You’re My Soul“! Der Streit bei Modern Talking erlebt nun einen neuen Tiefpunkt. Nachdem sich Thomas Anders sich in der Talkshow „Riverboat“ hinreißen ließ über seinen ehemaligen Musikkollegen als „Notlösung“ zu lästern, tritt Dieter Bohlen nun mit dem Worten „Das ist die Wahrheit zu Thomas Pinocchio Anders“ in einem Video auf Instagram zum Gegenschlag aus. „Ich bin die Notlösung von Modern Talking gewesen? Ist ja prima...,“ tobt er und erklärt seine Sicht der Dinge: Ohne mich und Luis hätte es den Sound nicht gegeben. Ohne mich hätte es keinen von den Titeln gegeben. Alle Musik, alle Texte sind von mir. Wer hat es produziert? Ich. Was wäre geblieben von Modern Talking? Ein kleiner Schlagersänger, der irgend so ein Futzelzeugs singt.“



Harte aber durchaus wahre Worte! "ährend Bohlen mit Hits für Blue System, Bonnie Tyler und vor allem als Juror von DSDS auch nach dem Ende von Modern Talking seinen Ruf als „Pop-Titan“ festigte, tingelt Anders mit den Hits seines Ex-Partners durch die Lande. Das weiß auch Pietro Lombardi, der Bohlens Insta-Posting mit einem Herz-Emoji und den Worten „Lass dich nicht ärgern. Jeder weiß, wer der Boss ist“ kommentiert.