Der 18-Jährige stammt aus der Beziehung mit Estefania Heidemanns

Dieter Bohlen hat seinen Jury-Sessel bei DSDS wieder eingenommen, aber auch sein Sohn Maurice (18) sitzt fest im Sattel. Er will jetzt Amerika erobern. Laut "Bild" sei er kürzlich nach New York gezogen und arbeite seit September Vollzeit bei der Zeitschrift "Revista Gente". Zuvor habe er ein Praktikum in der Firma seines Stiefvaters Markus Heidemanns und dessen Geschäftspartner Markus Lanz absolviert.

Smarter Mini-Bohlen

Maurice stammt aus der Beziehung mit Estefania Heidemanns und hat einiges zu bieten: Er spricht laut LinkedIn-Profil vier Sprachen und ist politisch engagiert. Seit Juni ist er Mitglied der CDU. „Ich fühle mich in einem schnelllebigen Umfeld wohl, in dem Innovation und Kreativität geschätzt werden (...). Zu meinen Stärken gehören meine Sprachkenntnisse in Englisch, Spanisch, Deutsch und Italienisch, Teamführung und Management", schreibt er dort.

Mit 12 Jahren wollte Maurice noch YouTube-Star werden, zeigte unter dem Synonym Cassz sein Können. Er kommt offenbar ganz nach dem Papa. Auf Instagram hat er bereits 13.000 Follower. Tendenz steigend!