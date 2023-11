Dieter Bohlen legt Fremdgeh-Geständnis ab

Pop-Titan Dieter Bohlen nahm es in seinen Beziehungen mit der Treue offenbar nicht immer so genau.

Dass Dieter Bohlen kein Kind von Traurigkeit ist, stellt der 69-Jährige seit Jahren unter anderem mit markigen Sprüchen in seiner Rolle als Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" unter Beweis. Nun kommt heraus: Auch in seinem Liebesleben war Bohlen ein Draufgänger – und nahm es dabei mit der Treue nicht immer so genau.

Gegenüber der Bild gesteht er, sich ab und zu zum Fremdgehen verleiten lassen zu haben. Doch Bohlen betont auch: Die Seitensprünge gehören der Vergangenheit an. Und zwar schon seit 17 Jahren.

Denn seit er seine jetzige Langzeitfreundin Carina Walz kennen- und lieben lernte, habe er nur noch Augen für seine um 30 Jahre jüngere Partnerin. Seine vorherigen Freudinnen dürften Bohlen nicht so gefesselt haben – was sich Nadja Abd el Farrag alias Naddel, Verona Pooth und Co. angesichts von Bohlens Aussagen nun denken?

Mit Naddel war Bohlen zwischen 1989 und 2000 sogar zweimal zusammen © Getty ×

Deshalb ist Bohlen nun treu

Dieters Treue zu Carina hat jedenfalls einen kuriosen Grund. Bohlen zu Bild: "Wetten, dass Sie noch nicht wussten, dass ich seit 17 Jahren nicht fremdgegangen bin und ich die meiste meiner Zeit an der Börse verbringe?"

Seit Herbst 2006 ist Dieter Bohlen glücklich mit Carina Walz liiert. Die beiden haben drei Kinder © Getty ×

Pop-Titan ist Diplom-Kaufmann

Das Finanzwesen habe ihn schon immer interessiert – tatsächlich schloss er 1978 sein BWL-Studium erfolgreich als Diplom-Kaufmann ab.

"Es ist sehr spannend zu sehen, was da jeden Tag an den Märkten weltweit passiert. Ich sitze eigentlich täglich viele Stunden und spreche mit Analysten der großen Banken und Anlageberaterfirmen über internationale Anlagemöglichkeiten", erklärt der Pop-Titan.

Offenbar hat er bei soviel Fokus auf Finanzen gar keinen Kopf mehr für andere Frauen.