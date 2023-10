Bohlen zeigt seine Riesen-Muskeln

Pop-Titan Dieter Bohlen genießt seinen Urlaub sichtlich. Bei einem Bootsausflüg sticht den Fans aber vor allem sein Oberarm ins Auge

Pop-Titan Dieter Bohlen sticht auf den Malediven in See und seinen Fans sticht ein Detail ins Auge - die durchtrainierten Oberarme des Kult-Musikers. Mit fast 70 Jahren scheint Bohlen in der Form seines Lebens zu sein. "Ich hab mich selbst gewundert, als Carina mir die Bilder gezeigt hat. Ich schwöre: ohne Filter oder irgendwie bearbeitet“, sagt er gegenüber "BILD".

Bohlen setzt auf zwei Stunden Sport - täglich!

Wie er sich fit hält? Zwei Stunden Sport pro Tag. Cardio und Krafttraining gehören gleichermaßen dazu. Bohlen wiege jetzt 81 Kilogramm auf 1,83 Metern. Früher habe er zwar auch viel Bewegung gemacht, aber sei ein Schokoladen-Tiger gewesen. "Ich wurde immer träger. Und ich wollte nicht, dass ich vor dem Spiegel morgens aussehe wie ein Sack Kartoffeln.“

Fans sind begeistert

Seinen Followern ist nicht entgangen, dass Dieter auf seinen Körper achtet: "Meine Güte: was für Oberarme", "zu dem athletischen Körper kann man nur sagen, die heutigen 69er sind die 40er von früher" und "Mit 69 so einen durchtrainierten Körper", lauten nur drei der unzähligen Jubel-Kommentare.