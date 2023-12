Kein Weihnachtswunder bei Pochers

Bis zuletzt wurde spekuliert, ob Oliver und Amira Pocher den Kindern zuliebe vielleicht doch gemeinsam Weihnachten feiern. Dieser Traum ist jetzt aber geplatzt.

Leider bleibt das von vielen Fans erhoffte Weihnachtswunder bei Oliver und Amira Pocher heuer aus. Es wird kein gemeinsames Fest geben - die Ex-Eheleute feiern getrennt. Und das obwohl beide eigentlich in Gehweite voneinander in Köln wohnen.

Sonne und Strand für Olli

Amira soll nach ihrer kurzen Auszeit in ihrer Heimat Österreich jetzt wieder in Köln sein und Olli checkte am Samstag Vormittag an Flughafen ein. Ihn zieht es Richtung Sonne - und zu Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. Erst kürzlich erwähnte sie, dass es für Olli eine "Dauereinladung" nach Miami gibt. Diese hat er jetzt auch angenommen und genießt 24 Grad am Meer.

In Miami wird Pocher mit seiner Ex und ihren drei gemeinsamen Kindern feiern. Somit sieht der Comedian zumindest drei seiner insgesamt fünf Kinder.

Amira Pocher und ihr Bruder Ibrahim ("Hima") © Getty Images ×

Ollis Söhne mit Amira bleiben bei Mama in Köln. Dort wird Amira mit den Kids, Bruder Hima und ihrer Mutter ein ruhiges Fest feiern. Der Bild-Zeitung zufolge hätte Olli übrigens die Möglichkeit gehabt mit Amira zu feiern. Sie hatte in des Weihnachtsfriedens zuliebe eingeladen. Das dürfte aber emotional zu viel für ihn gewesen sein, weshalb er sich letztendlich für Miami mit Sandy entschied.

Patchwork-Feier

Lange bleibt Pocher aber nicht in den USA. Bereits am 27. Dezember will er wieder zurück in Köln sein, wenn sein jüngster Sohn mit Amira seinen Geburtstag feiert. Ein Termin den Olli auf keinen Fall verpassen möchte.

Amira und Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden © Getty ×

Angeblich soll auch Sandy mit den Kids mit nach Deutschland kommen. Dann werden sich alle in großer Runde bei Amira daheim treffen. Klingt wie ein Schritt in die richtige Richtung.