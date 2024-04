× Ambros: Comeback nach Spitals-Aufenthalt

Der Austropop-Kaiser ist nach seinem Krankenhaus-Aufenthalt wieder für die Bühne. Heute und morgen holt Wolfgang Ambros im Theater Akzent seine Wien-Konzerte nach.

„Ich nutze die Zeit bis zu den Konzerten - auf die ich mich schon sehr freue - um mit Ruhe und Erholung wieder vollständig zu Kräften zu kommen“ Gestern feierte er noch den Geburtstag seiner Ehefrau Uta Schäfauer. Heute und morgen holt Wolfgang Ambros im Wiener Theater Akzent seine ausgefallene Geburtstags-Konzerte nach. Drei Wochen nach dem Spitals-Aufenthalt, der ganz Österreich bewegte, ist er fit für das Comeback!

Am 18. März musste der Austropop-Kaiser ja kurzfristig die Wien-Konzerte absagen und wegen einer Entzündungn am Fuß ins Spital. 5 Tage lang wurde er auf Herz und Nieren durchgecheckt. Auch mit 24 Stunden EKG und Blutdruckmessen. Deshalb musste auch an seinem 72. Geburtstag im Krankenhaus verbringen.

Jetzt rockt er wieder los: Mit einem neuen, verbesserten Programm. Vom Opener mit dem Tom-Waits-Song Samstag Nacht bis zum Mitsing-Finale "Schifoan" hat Ambros dafür im Dreiklang mit Günter Dzikowski und Roland Vogl neben ewigen Klassikern wie "Du bist wie da Wintasun", "Da Hofa" oder der Georg-Danzer-Homage "Jö Schau" gleich „sechs neue (alte) Lieder“ einstudiert. u.a. "I drah zu", "Minderheit" und - passend zum Comeback - "Fesch san ma beinand".

Das ist das geplante Programm von Wolfgang Ambros:

Samstag Nacht

I söba

Verwahrlost aber frei

Denk ned noch

Du bist wia de Wintasun

Du verstehst mi ned

Fesch san ma beinand

Er is vom Land

Jö schau

Feia

Eibischzuckerl

Pause

Corrine Corrina

Geburtstag

Minderheit

A Mensch möcht i bleibn

Langsam woch's ma z'amm

Samma wieda guat

Zwickt's mi

Du schwarzer Afghane

Heidenspaß (mir geht es wie dem Jesus)

I drah zua

Gezeichnet für's Leben

Zugaben:

Da Hofa

Die Blume aus dem Gemeindebau

De Kinettn wo i schlof

Schifoan