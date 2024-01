Gigi D’Agostino: Austro-Comeback restlos ausverkauft

Gigi D’Agostino ist nach langer schwerer Krankheit wieder fit für die Bühne und zündet am 4. Oktober sein Hitfeuerwerk in Graz.

Im Dezember 2021 schockte Gigi D’Agostino nicht nur seine Fans: Ein Insta-Foto zeigte ihn abgemagert und auf einen Rollator gestützt. „Leider kämpfe ich seit mehreren Monaten gegen eine schwere Krankheit, die mich aggressiv getroffen hat. Jetzt feiert der Star-DJ sein Österreich-Comeback: am 4. Oktober bringt Gigi mit 9-Millionen-fach verkauften Welthits wie "Bla Bla Bla", "The Riddle", "La Passion" und "L’amour toujours" die Grazer Stadthalle zum Beben.

Das Interesse daran ist enorm: Wie der Veranstalter am Samstag mitteilte, ist das Konzert in Graz bereits restlos ausverkauft. Innerhalb von nur 48 Stunden wurden 14.500 Tickets bestellt. Gigi freut sich über das rege Interesse auf Facebook. Ich bin so aufgeregt.... bewegt... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich danke dir für all das. Es wird ein besonderer Abend werden, wir werden alle zusammen tanzen und ein unvergessliches Erlebnis haben.

Das Konzert-Comeback in Österreich, imitiert von Gigi-Freund Thomas Semmler, für den der Italo Star ja schon 2019 drei bei uns antanzte, gibt nach dem langen Zittern weitere Hoffnung: Erst im Dezember hat sich nach fast zweijähriger Insta-Pause ja endlich zurück gemeldet: „Mir geht es besser. Als der Schmerz endlich aufhörte, begann mein Geist ein neues Leben. Ich bin gelassen.“ Jetzt ist Gigi wieder fit für die Bühne. Das ist sein wohl größter Hit.