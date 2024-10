× Gigi D’Agostino: „Danke Österreich. Ich war so gerührt!“

Gigi D‘Agostino zeigt sein rot-weiß-rotes Herz. Berührende Botschaft nach dem Triumph in Graz als Einstimmung auf das große oe24-Konzert am 2. November in Wien.

Am Freitag ließ Star-DJ Gigi D‘Agostino Graz ausflippen. Auch mit den Hits von Queen (“We Are The Champions“), Europe (“The Final Countdown”) oder Ricchi e Poveri („Sarà perché ti amo“). Dazu zündet er bei seiner Hit-Show unzählige Feuerfontänen und gleich mehrmals, als „Botschaft der Liebe“, den Song-Aufreger „L’amour toujours“. 14.500 Fans in der ausverkauften Grazer Stadthalle feierten die Pop-Party des Jahres.

Jetzt zieht Gigi seine Bilanz: „4 Oktober 2024. Graz. Österreich. Es war eine zauberhafte Geschichte. Es gab so viel Liebe... Danke Österreich Ich war so gerührt.“ öffnet er auf Instagram sein Herz „Danke an meine Mama und meinen Papa. Meine Helden. Danke an jene, die an mich geglaubt haben. An jene, die meinen Visionen, meinen Ideen eine Chance gegeben haben, auch wenn sie sie nicht verstanden oder an sie geglaubt haben. Danke an diejenigen, die mir mit einer guten Veranlagung gefolgt sind und meiner Experimentierfreude Raum gegeben haben.“

Dank an Veranstalter Thomas Semmler.

Dazu gab’s auch einen speziellen Dank an Veranstalter Thomas Semmler, der Gigi ja für insgesamt gleich 6 Konzerte nach Österreich holt! Am 2. November auch für das große oe24-Konzert in die Wiener Stadthalle, das bereits knapp vor dem „Sold Out“ steht.

Mit oe24 sind Sie beim Tour-Highlight in Wien zum Bestpreis dabei. Auf ticket24.at erhalten Sie die begehrten Karten für Gigi am 2. November in der Wiener Stadthalle jetzt um 10 Euro ermäßigt.