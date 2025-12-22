Boris Becker: Weihnachten als Familie – doch eine fehlt!

Die Tennis-Legende freut sich auf die Feiertage mit den Kindern. Doch auch diesmal werden nicht alle zusammenkommen.

Erst vor wenigen Wochen ist Boris Becker zum fünften Mal Vater geworden. Die bevorstehenden Feiertage stehen damit unter einem besonderen Stern – auch, weil der ehemalige Tennisstar Weihnachten heuer gemeinsam mit mehreren seiner Kinder verbringen wird. Vollständig ist die Becker-Runde unterm Christbaum allerdings nicht.

Noch im vergangenen Jahr war das Weihnachtsfest für Boris Becker von tiefer Trauer überschattet. Kurz zuvor war seine Mutter Elvira Becker im Alter von 89 Jahren verstorben, nachdem sie während seiner Haft unheilbar erkrankt war. Heuer muss Becker die Feiertage bereits zum zweiten Mal ohne sie verbringen. Trotzdem dürfte Weihnachten diesmal deutlich heller ausfallen: Gemeinsam mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro begrüßte er vor wenigen Wochen Tochter Zoë – und für sie wird es das erste Fest im Kreis der Familie.

Boris Becker mit Tochter Zoë © Instagram

"Vier von fünf Kindern"

In Mailand, wo Becker derzeit lebt, kommt es nun zum großen Geschwistertreffen. „Ich bin sehr glücklich, dass vier meiner fünf Kinder über die Weihnachtstage zusammen sind“, erklärte Becker gegenüber „Bild“. Neben Sohn Amadeus werden auch Noah und Elias anreisen, um mit ihrem Vater und der kleinen Zoë Weihnachten zu feiern.

Ganz komplett ist das Familienglück dennoch nicht. Ein Becker-Kind fehlt: Tochter Anna Ermakova wird nicht dabei sein. Becker zeigt sich dennoch zuversichtlich: „Besonders freue ich mich für meine jüngste Tochter Zoë, dass sie ihre älteren Geschwister kennenlernt. Natürlich fehlt meine älteste Tochter Anna, aber irgendwann bekommen wir das auch hin.“

Große Zusammenkunft

Neben seinen Kindern wird auch Beckers Schwester gemeinsam mit ihren Kindern zum Fest nach Mailand kommen. Ob auch die Familie von Lilian de Carvalho Monteiro anwesend sein wird, ist bislang nicht bekannt.

Für Gesprächsstoff sorgte zuletzt jedoch Lilians Vater Victor. Der frischgebackene Großvater verbrachte Zeit mit seiner Enkelin Zoë – Augenblicke, die Boris Becker auf Instagram teilte. Doch statt des jüngsten Familienzuwachses richtete sich die Aufmerksamkeit vieler Fans auf ein anderes Detail: Boris Becker und sein Schwiegervater Victor sorgten gemeinsam für besonders viel Interesse.