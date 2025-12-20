Alles zu oe24VIP
Boris Becker tobt über alte Weggefährten: "Parasiten kommen wieder"
© Getty

Wutausbruch

Boris Becker tobt über alte Weggefährten: "Parasiten kommen wieder"

20.12.25, 12:20
Teilen

Boris Becker gab in der Talkshow „3 nach 9“ einen persönlichen Einblick in sein Leben. Er sprach unter anderem über seine Tochter Zoë, die Zeit im Gefängnis und falsche Freunde, die ihn enttäuschten. 

In der Talkshow „3 nach 9“ plauderte Boris Becker über sein aktuelles Leben und gab auch tiefe Einblicke in die Zeit hinter Gittern.

Besonders stolz zeigte sich der Tennisstar auf seine rund einen Monat alte Tochter Zoë Vittoria. Er erklärte Moderator Giovanni di Lorenzo, dass er schon mit der kleinen Zoë Tennis übe – und das mit großer Disziplin.

Boris Becker mit Gattin Lilian und deren Großmutter Nemy

Boris Becker mit Gattin Lilian und deren Großmutter Nemy

© Instagram

„Seitdem ist eine Stunde für sie relativ lang“ 

Becker scherzte, dass auch seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro von ihm trainiert wird, wobei er bei ihr ebenfalls großen Wert auf Struktur lege: „Seitdem ist eine Stunde für sie relativ lang“, so Becker lachend.

Boris Becker mit Tochter Zoë 

Boris Becker mit Tochter Zoë 

© Instagram

Falsche Freunde

Doch neben seinen Familienfreuden sprach er auch über die dunklen Seiten seines Lebens, darunter seine Zeit im Gefängnis und die falschen Freunde, die ihm in dieser schweren Phase den Rücken kehrten. 

Beckers beste Aussagen: 

  • Über seine Vergangenheit:  „Ich habe meine Rechnung bezahlt, und ich bin jetzt ein freier Mann.“ 
  • Über falsche Freunde: „Jetzt kommen die ganzen Parasiten wieder und wollen mit mir zu Abend essen oder Golf spielen.“ 
  • Sein neues Leben: „Die italienischen Züge sind pünktlich.“ Ein Leben in seiner alten Heimat Deutschland kann sich Becker nicht vorstellen: „Beruflich immer wieder, aber privat nein!“ 
  • Über seine Zeit im Gefängnis: „Englische Gefängnisse sind brutal. Ich war in einem Zuchthaus!“ 

Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro
© Getty Images

In Mailand hat Becker mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter mittlerweile ein neues Leben angefangen.

