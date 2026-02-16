Alles zu oe24VIP
Nikotin bei der ESC-Party
© Zeidler

Heiße Show

Der nackte Wahnsinn: Nikotin ist schon ESC-fit

16.02.26, 21:41
NIkotin 12 Points. Unser neuer Falco zeigte sich am Montag mit der heißen ESC-Party "Nikotin Calling" schon Song Contest reif und mehr als bereit für den großen ORF Vorentscheid. 

"Mein Plan für den ESC ist Gas geben und gewinnen!" Große Ansage von Austropop-Durchstarter Nikotin, der mit der neuen Hymne "Unsterblich" das Song-Contest-Ticket für Österreich lösen will, im oe24.tv-Interview. Der erste Schritt dafür ist getan: Mit Vollgas und einem Striptease rockte er am Montag im Wiener In-Club Loft die ESC-Party "Nikotin Calling". Live-Premiere unserer potentiellen ESC-Hymne inklusive. In einer brachialen Grunge-Version, die an Kurt Cobain selig erinnerte. "Österreich braucht mehr Rock 'n' Roll!"

© Zeidler

Nikotin bei der ESC-Party

© Zeidler

© Zeidler

Nikotin bei der ESC-Party

© Zeidler

© Zeidler

Nikotin bei der ESC-Party

© Zeidler

Ein Statement, das er beim coolen Club-Konzert, bei dem neben Ex-Falco-Manager Horst Bork oder JJs Video-Regisseur Vesely Marek auch 50 oe24-Gewinner abrockten, mehr als lautstark umsetzte. Mit erdiger fünfköpfiger Band fegte Nikotin durch Kulthits wie "1010", "Rosa Schnee" oder "Goldener Traum". So heiß, dass er sich zu "Discokilla" des letzten Hemds entledigte und auch mit dem brandneuen Song "San Marino" zum ESC-Stimmenfang aufrief: "Ihr wisst schon, was ihr am Freitag machen müsst: anrufen!"
Die Stimmen der euphorischen Fans im Loft sind ihm wohl sicher!

Entscheidung am 20. Februar

© Zeidler

Nikotin bei der ESC-Party

© Zeidler

© Zeidler

Nikotin bei der ESC-Party

© Zeidler

© Zeidler

Nikotin bei der ESC-Party

© Zeidler

Am Freitag (20. Februar) rittert Nikotin dann in der großen ORF-Show "Vienna Calling - Wer singt für Österreich" gegen 11 starke Konkurrenten um das Song-Contest-Ticket. Ein langes Zitterspiel ist garantiert. Schließlich wird der Sieger ja erst gegen 23.15 Uhr verkündet. Also nach fast 3 Stunden Show!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

