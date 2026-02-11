Oscar-Lunch 2026: Diese Red-Carpet-Looks liefern uns einen heißen Style-Vorgeschmack

Bevor am 15. März endlich die begehrten Goldjungen vergeben werden, trafen sich die Megastars zum traditionellen Oscar-Lunch im Beverly Hilton. Die Looks auf dem Red Carpet boten bereits einen ersten Vorgeschmack auf die bevorstehende Verleihung und wir sind offiziell im Oscar-Fieber!

Der Countdown läuft: Am 15. März 2026 werden endlich die Oscars verliehen, doch schon jetzt, beim traditionellen Oscar-Nominierten-Lunch, sorgten die größten Hollywood-Stars für jede Menge Aufsehen. Der Red Carpet? Ein absolutes Fashion-Spektakel! Von freizügigen No-Bra-Looks bis zu dramatischen Stoffen, hier gab es alles, was das Modeherz begehrt.

Emma Stone oben ohne

Die inoffizielle Kleiderordnung des Mittagessens war zurückhaltend und schick. Viele Frauen wählten klassische Schwarz-Outfits, aber es gab auch einige gewagte Looks, die für Hingucker sorgten.

Emma Stone, die für ihre Rolle in „Bugonia“ als „Beste Schauspielerin“ nominiert ist, überraschte mit einem gewagten No-Bra-Look. In einem schwarzen Smokingkleid mit einem dramatisch tiefen Ausschnitt und satinierten Taschen auf der Vorderseite zog sie alle Blicke auf sich.

Kate Hudson ist die Lady in Red

Auch Hollywood-Ikone Kate Hudson wusste, wie sie alle Blicke auf sich zieht. Die Tochter von Goldie Hawn, die für ihre Rolle in „Song Sung Blue“ nominiert ist, setzte auf einen gewagten Auftritt in einer scharlachroten Satin-Robe. Das Kleid kombinierte sie mit einem schwarzen, breiten Gürtel, der ihre Taille betonte und farblich passenden Lederhandschuhen.

Drama-Look von Teyana Taylor

Wer dachte, es geht nicht besser, hatte die Rechnung ohne Teyana Taylor gemacht. Die Schauspielerin setzte mit ihrem Style noch eins drauf: Ein tief ausgeschnittenes, schwarzes Seiden-Hemd kombinierte sie mit einem transparenten Wasserfallrock. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, warf sie sich einen mit XXL-Pailletten verzierten Mantel über die Schultern. Ein echter Wow-Look!

Timothée Chalamet setzt Farbakzente

Auch die Männer gaben sich stilbewusst und glänzten in klassischen Zweiteilern. Michael B. Jordan und Leonardo DiCaprio wählten dezente, eher unauffällige Anzüge, während Timothée Chalamet als einer der wenigen mit seinem leuchtend elektrischen Blau aus der Masse hervorstach. Hier kommen die schönsten Looks:

Die Stars zeigten sich von ihrer besten Seite und gaben uns allen einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns bei der großen Oscar-Nacht erwartet.