Marilyn-Moment! Sydney Sweeney raubt uns im Vintage-Look den Atem

Sydney Sweeney channelte beim Santa Barbara International Film Festival ihre innere Marilyn Monroe. In einem atemberaubenden Vintage-Dress sorgte die Schauspielerin für Blitzlichtgewitter und zog alle Blicke auf sich.

Sydney Sweeneys modische Hommage an Marilyn Monroe scheint kein Ende zu nehmen. Wir erinnern uns noch alle an ihren ikonischen Bob und das figurbetonte Kleid vom letzten Jahr, doch beim Santa Barbara Film Festival setzte die Schauspielerin jetzt noch einen drauf. Zur Verleihung der Virtuosos Awards am 8. Februar erschien Sweeney in einem heißen Look, der stark an die Hollywood-Ikone erinnerte.

Verführerischer Red-Carpet-Look

© Getty Images

Die 25-jährige Schauspielerin hat ihre Liebe zu Marilyn Monroe schon öfter gezeigt. Diesmal ließ sich Sydney erneut von der Ikone inspirieren und schlüpfte in ein atemberaubendes Vintage-Kleid aus den 1950er Jahren. Das von Ceil Chapman designte Stück bestach durch einen ultra-tiefen Ausschnitt, der Sydneys Schultern perfekt in Szene setzte. Die taillierte Silhouette betonte ihre traumhaften Kurven, während die ikonische, wirbelnde Brosche und die gerafften Details an den Ärmeln für einen Hingucker sorgten.

Mit langen, blonden Locken, einem strahlenden Make-up und High Heels, die in zarten Creme-Tönen glänzten, rundete Sweeney den glamourösen Look ab.

Marilyns modisches Erbe

Dass dieser Look kein Zufall war, ist klar. Marilyn Monroe höchstpersönlich trug ein fast identisches Design, als sie im April 1952 das Cover des Life Magazine zierte.

Monroe und Ceil Chapman waren in den 50er Jahren ein unschlagbares Team. Der legendäre New Yorker Designer, der auch Größen wie Elizabeth Taylor und Deborah Kerr einkleidete, schuf mit seiner Mode wahre Meisterwerke. Besonders bekannt wurde er für Kleider, die die Weiblichkeit der Trägerin betonten, ein Stil, der auch Sydney Sweeney perfekt steht.

Sydney auf absolutem Erfolgskurs

Doch Sydney Sweeney punktet derzeit nicht nur mit ihren spektakulären Styles. Die Schauspielerin wurde gestern Abend mit dem Virtuoso Award ausgezeichnet, an der Seite von Schauspielkollegen wie Jacob Elordi, Chase Infiniti und Teyana Taylor. Der Preis ehrt herausragende Schauspieler und Schauspielerinnen, die in ihrer Karriere einen bemerkenswerten Aufstieg hingelegt haben.

Mit den Erfolgsprojekten „Christy“ und „The Housemaid“ setzte Sydney ihre Karriere auf Erfolgskurs. Dazu kommt ihr jüngster Schritt in die Modewelt: ihre eigene Dessous-Kollektion Syrn, die Anfang des Monats auf den Markt kam. Für Sydney Sweeney könnte es wohl kaum besser laufen.