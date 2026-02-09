Solo-Auftritt: Herzogin Meghan stiehlt mit Traumrobe allen die Show

Herzogin Meghan überraschte am Wochenende, als sie bei einer Gala in Los Angeles über den Red Carpet schwebte. In einer atemberaubenden Robe versprühte sie puren Old-Hollywood-Glamour und das ganz ohne ihren Harry!

Meghan Markle sorgte bei der „2026 Fifteen Percent Pledge Fundraising Gala“ in den Paramount Studios für einen absoluten Wow-Auftritt. Während Prinz Harry zu Hause blieb, bewies die 44-Jährige einmal mehr: Sie braucht keinen Prinzen, um im Blitzlichtgewitter zu glänzen. Sie posierte selbstbewusst, stellte ihre Figur zur Schau und zog in ihrem babyrosa maßgeschneiderten Kleid alle Blicke auf sich.

Solo-Auftritt mit Wow-Effekt

© Getty Images

Öffentliche Auftritte von Herzogin Meghan sind in den letzten Jahren eher zur Seltenheit geworden – umso mehr begeistert es uns, wenn sie sich mal wieder auf dem roten Teppich blicken lässt. Am Samstag, den 7. Februar, ließ sie die Herzen höherschlagen, als sie in einer atemberaubenden Glamour-Robe von Harbison Studio erschien. Das trägerlose Kleid in einem zarten Babyrosa war ein echter Blickfang, vor allem dank der dramatisch langen Schleppe!

© Getty Images

Meghan rundete ihren Look mit tiefschwarzen Diamantohrringen und eleganten High Heels ab. Ihr Haar trug sie zu einem schicken Chignon, während sie ihr Make-up dezent und zugleich strahlend hielt.

Wo war Harry?

Natürlich wurde sofort getuschelt: Warum war sie allein unterwegs? Doch Meghan ließ sich davon nicht beirren. Ganz im Gegenteil: Die Herzogin strahlte, genoss sichtlich die Aufmerksamkeit und plauderte angeregt an den vorderen Tischen.

Eine Gala für den guten Zweck

Hinter all dem Glamour steckte natürlich eine wichtige Message. Anlass der Gala in L.A. war die Ehrung von keiner Geringeren als Tina Knowles. Die Mutter von Queen Bey (Beyoncé) wurde für ihr unglaubliches Engagement für die Black Community ausgezeichnet. Die Fifteen Percent Pledge Stiftung von Aurora James setzt sich für mehr Gerechtigkeit und nachhaltige Netzwerke in der Wirtschaft ein. Ein Thema, das Meghan sichtlich am Herzen liegt.