Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Glamour, Glitzer, Gänsehaut: Das waren die schönsten Looks der Grammys 2026
© Getty Images

Musikpreis

Glamour, Glitzer, Gänsehaut: Das waren die schönsten Looks der Grammys 2026

02.02.26, 06:12
Teilen

Am Sonntagabend wurden bereits zum 68. Mal die Grammys in Los Angeles verliehen. Die von Stars gespickte Veranstaltung ist bekannt für ihre aufregenden Fashion-Momente und die Red-Carpet-Looks enttäuschten auch dieses Jahr nicht. Wir zeigen die glamourösesten Outfits des Abends. 

Am 1. Februar 2026 war es wieder so weit: Die Crtypto.com-Arena in Los Angeles verwandelte sich in den Hotspot der Musikszene, als die größten Stars der Branche zusammenkamen, um ihre Erfolge zu feiern. Doch bevor die begehrten Trophäen vergeben werden, richteten sich natürlich alle Blicke auf den roten Teppich, wo Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter und Co. schon vor Beginn der Verleihung hoffen, den perfekten Ton zu treffen. Denn die Grammys sind zwar in erster Linie eine Feier der Musik, doch sie sind längst auch ein legendäres Schaulaufen für aufregende Mode geworden. 

Die großen Gewinner

Zu den großen Gewinnern des Abends zählten Kendrick Lamar, der sich fünf Auszeichnungen holte und damit Jay-Z als den meistausgezeichneten Rapper in der Geschichte der Grammys entthronte. Bad Bunny gewann den begehrten Preis für das Album des Jahres und ist damit der erste spanischsprachige Künstler, der diese Auszeichnung erhalten hat. Die anderen vier großen Auszeichnungen gingen an Olivia Dean als beste Newcomerin, Billie Eilish und Finneas O'Connell für den Song des Jahres „WILDFLOWER“ sowie Lamar und SZA für die Aufnahme des Jahres.

Grammys 2026: Die schönsten Looks vom roten Teppich

Die Grammys waren nicht nur ein Fest der Musik, sondern auch ein wahres Mode-Spektakel! Der rote Teppich wurde zum schillernden Catwalk, als die größten Stars der Musikindustrie ihre stylishsten Outfits präsentierten.

Glamour, Glitzer, Gänsehaut: Das waren die schönsten Looks der Grammys 2026
© Getty Images

Sabrina Carpenter stahl allen die Show, als sie in einem weißen, mit Perlen besetzten Vintage-Kleid von Valentino den roten Teppich betrat. Die Robe war verziert mit filigranen Blumenstickereien und wurde durch einen zarten, transparenten Umhang perfekt ergänzt.

Glamour, Glitzer, Gänsehaut: Das waren die schönsten Looks der Grammys 2026
© Getty Images

Lady Gaga, eine der strahlendsten Siegerinnen des Abends, stand in einem dramatischen, schwarzen Federkleid von Matières Fécales im Mittelpunkt. Mit einem architektonischen Stehkragen und jeder Menge Glamour wurde sie zum absoluten Hingucker.

Glamour, Glitzer, Gänsehaut: Das waren die schönsten Looks der Grammys 2026
© Getty Images

Miley Cyrus brachte ihren ikonischen Rock-‚n‘-Roll-Charme auf den Teppich, als sie in einer schwarzen Lederjacke und übergroßen Hosen von Celine erschien. Begleitet wurde sie von ihrem Verlobten Maxx Morando und ihrer Mutter Tish Cyrus.

Hier kommen die Best-Dressed Stars des Abends:

Grammys 2026: Die besten Looks des Abends

  • Doechii 1/12
    Billie Eilish
  • Doechii 2/12
    Tyla
  • Doechii 3/12
    Teyana Taylor
  • Doechii 4/12
    Zara Larsson
  • Doechii 5/12
    Chappell Roan
  • Doechii 6/12
    Addison Rae
  • Doechii 7/12
    Karol G
  • Doechii 8/12
    Kesha
  • Doechii 9/12
    Tate McRae
  • Doechii 10/12
    Chrissy Teigen
  • Doechii 11/12
    Halle Bailey
  • Doechii 12/12
    Doechii

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Justin & Hailey Bieber setzen ein starkes Zeichen

Glamour, Glitzer, Gänsehaut: Das waren die schönsten Looks der Grammys 2026
© Getty Images

Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber machten einen seltenen öffentlichen Auftritt und präsentierten sich in perfekt abgestimmten schwarzen Outfits. Während Justin in einem übergroßen Balenciaga-Anzug glänzte, setzte Hailey auf ein trägerloses Kleid von Alaïa.Doch es war nicht nur ihr Look, der für Aufsehen sorgte. Das Paar nutzte die Gelegenheit, ein starkes politisches Statement abzugeben und sich gegen die zweite Trump-Regierung sowie die US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE auszusprechen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen