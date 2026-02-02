Glamour, Glitzer, Gänsehaut: Das waren die schönsten Looks der Grammys 2026

Am Sonntagabend wurden bereits zum 68. Mal die Grammys in Los Angeles verliehen. Die von Stars gespickte Veranstaltung ist bekannt für ihre aufregenden Fashion-Momente und die Red-Carpet-Looks enttäuschten auch dieses Jahr nicht. Wir zeigen die glamourösesten Outfits des Abends.

Am 1. Februar 2026 war es wieder so weit: Die Crtypto.com-Arena in Los Angeles verwandelte sich in den Hotspot der Musikszene, als die größten Stars der Branche zusammenkamen, um ihre Erfolge zu feiern. Doch bevor die begehrten Trophäen vergeben werden, richteten sich natürlich alle Blicke auf den roten Teppich, wo Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter und Co. schon vor Beginn der Verleihung hoffen, den perfekten Ton zu treffen. Denn die Grammys sind zwar in erster Linie eine Feier der Musik, doch sie sind längst auch ein legendäres Schaulaufen für aufregende Mode geworden.

Die großen Gewinner

Zu den großen Gewinnern des Abends zählten Kendrick Lamar, der sich fünf Auszeichnungen holte und damit Jay-Z als den meistausgezeichneten Rapper in der Geschichte der Grammys entthronte. Bad Bunny gewann den begehrten Preis für das Album des Jahres und ist damit der erste spanischsprachige Künstler, der diese Auszeichnung erhalten hat. Die anderen vier großen Auszeichnungen gingen an Olivia Dean als beste Newcomerin, Billie Eilish und Finneas O'Connell für den Song des Jahres „WILDFLOWER“ sowie Lamar und SZA für die Aufnahme des Jahres.

Grammys 2026: Die schönsten Looks vom roten Teppich

Die Grammys waren nicht nur ein Fest der Musik, sondern auch ein wahres Mode-Spektakel! Der rote Teppich wurde zum schillernden Catwalk, als die größten Stars der Musikindustrie ihre stylishsten Outfits präsentierten.

© Getty Images

Sabrina Carpenter stahl allen die Show, als sie in einem weißen, mit Perlen besetzten Vintage-Kleid von Valentino den roten Teppich betrat. Die Robe war verziert mit filigranen Blumenstickereien und wurde durch einen zarten, transparenten Umhang perfekt ergänzt.

© Getty Images

Lady Gaga, eine der strahlendsten Siegerinnen des Abends, stand in einem dramatischen, schwarzen Federkleid von Matières Fécales im Mittelpunkt. Mit einem architektonischen Stehkragen und jeder Menge Glamour wurde sie zum absoluten Hingucker.

© Getty Images

Miley Cyrus brachte ihren ikonischen Rock-‚n‘-Roll-Charme auf den Teppich, als sie in einer schwarzen Lederjacke und übergroßen Hosen von Celine erschien. Begleitet wurde sie von ihrem Verlobten Maxx Morando und ihrer Mutter Tish Cyrus.

Hier kommen die Best-Dressed Stars des Abends:

Grammys 2026: Die besten Looks des Abends 1/12

2/12

3/12

4/12

5/12

6/12

7/12

8/12

9/12

10/12

11/12

12/12 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Justin & Hailey Bieber setzen ein starkes Zeichen

© Getty Images

Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber machten einen seltenen öffentlichen Auftritt und präsentierten sich in perfekt abgestimmten schwarzen Outfits. Während Justin in einem übergroßen Balenciaga-Anzug glänzte, setzte Hailey auf ein trägerloses Kleid von Alaïa.Doch es war nicht nur ihr Look, der für Aufsehen sorgte. Das Paar nutzte die Gelegenheit, ein starkes politisches Statement abzugeben und sich gegen die zweite Trump-Regierung sowie die US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE auszusprechen.