Trainer-Hammer: Alonso-Anruf lässt Anfield beben

Nach der überraschenden 2:3-Pleite gegen Bournemouth bekommt die Trainer-Diskussion bei Liverpool plötzlich wieder richtig Feuer.

Der FC Liverpool hat bei Xabi Alonso vorgefühlt – und offenbar genau das Signal bekommen, auf das viele an der Mersey gehofft haben. Wie die spanische As berichtet, erkundigten sich die Bosse im Umfeld des jüngst bei Real Madrid entlassenen Spaniers nach dessen grundsätzlicher Bereitschaft. Die Antwort? Positiv!

Rückkehr in die Premiere League

Bei den Reds soll diese Rückmeldung für spürbare Erleichterung gesorgt haben. Denn nachdem Alonso im Frühjahr 2024 noch abgesagt und sich für Bayer Leverkusen entschieden hatte, schien das Kapitel Anfield vorerst geschlossen. Jetzt ist klar: Die Tür ist wieder offen. Und zwar weiter, als viele dachten.

Dass der Name Alonso an der Anfield Road sofort Emotionen weckt, überrascht nicht. Zwischen 2004 und 2009 spielte der elegante Mittelfeld-Regisseur für die Reds, krönte seine Zeit mit dem legendären Champions-League-Triumph 2005 in Istanbul. Ein Mann für große Abende – und offenbar auch für große Comebacks?

Slot witzelt – doch das Thema brennt

Brisant wird die Personalie vor allem wegen der aktuellen sportlichen Lage. Trainer Arne Slot steht zwar noch bis 2027 unter Vertrag, doch die Saison läuft nicht nach Plan. Trotz Investitionen von über 500 Millionen Euro im Sommer ist Liverpool nur Vierter. Die jüngste 2:3-Pleite in Bournemouth beendete eine Serie von 13 Pflichtspielen ohne Niederlage – und ließ die Unruhe wachsen.

Vor dem Champions-League-Spiel gegen Marseille wurde Slot sogar direkt auf Alonso angesprochen. Während Kapitän Virgil van Dijk die Frage als „respektlos“ bezeichnete, reagierte Slot mit Galgenhumor: Alonso habe ihn angerufen und gefragt, wie die Mannschaft so sei – schließlich werde er sie in sechs Monaten übernehmen. „Vielleicht auch schon morgen“, scherzte Slot. Ein lockerer Spruch. Doch dahinter steckt ein ernstes Thema.

Pause geplant – aber Liverpool ist die Ausnahme

Offiziell will Alonso nach seinem Aus bei Real Madrid erst einmal Kraft tanken und bis mindestens Sommer keinen neuen Klub übernehmen. Allerdings schrieb die Marca, dass es eine Ausnahme geben könnte: Sollte Liverpool konkret anklopfen, würde der 44-Jährige seine Pläne überdenken.

Noch sitzt Slot fest im Sattel. Noch ist nichts entschieden. Aber der Zeitpunkt ist brisant: Der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal beträgt 14 Punkte, die Konkurrenz lauert – und die Geduld an der Anfield Road ist traditionell endlich. Fest steht: Der Anruf hat die Gerüchte neu entfacht. Und Xabi Alonso ist plötzlich mehr als nur ein Name aus der Vergangenheit. Er ist wieder eine reale Option für die Zukunft der Reds.