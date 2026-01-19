“Hamnet” lässt Jessie Buckley schon vom Oscar träumen

Am Donnerstag kommen die Oscar-Nominierungen. Eine der Top-Favoritinnen ist Globe-Siegerin Jessie Buckley, die diese Woche mit der fiktiven Shakespeare-Story „Hamnet“ auch unsere Kinos aufmischt.

Die Golden Globes für „Bester Film Drama“ und Hauptdarstellerin Jessie Buckley, dazu der Critics‘ Choice Award für Buckley und Dutzende weitere Preise. Das Shakespeare -Drama „Hamnet“ zählt zu den Filmen des Jahres und neben „One Battle After Another“ zu den ganz großen Oscar-Favoriten. Insider rechnen am Donnerstag mit bis zu 9 Nominierungen. Der perfekte Push für den Kinostart in Österreich, der ebenfalls am Donnerstag erfolgt.

Die irische Schauspielerin Jessie Buckley mit dem Preis für die Beste Hauptdarstellerin in einem Kinofilm – Drama für "Hamnet". © APA/AFP/ETIENNE LAURENT



„Hamnet“, produziert von u.a. Steven Spielberg und Sam Mendes, erfindet unter der Regie von Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao („Nomadland“) die Ursprungsgeschichte des William-Shakespeare -Klassikers "Hamlet" aus der Sicht seiner Frau Agnes und liefert damit eine der ergreifendsten Lüge der Filmgeschichte.

Das auf den Roman von Maggie O’Farrell beruhende Drama beginnt mit der vorangestellten Erklärung, dass die Namen Hamnet und Hamlet im England des späten 16. Jahrhunderts austauschbar benutzt wurden und endet einem ebenso emotional wie herzzerreißenden Finale.

Dazwischen wird125 Minuten lang der Aufstieg von William Shakespeare (Paul Mescal) nach der Hochzeit von der als Hexe verschrienen Agnes (Jessie Buckley) und ihren 3 Kindern Susanna, Judith und Hamnet (Jacobi Jupe) als spekulative Fiktion gezeigt. Während die Familie wächst, wachsen auch Williams Ambitionen, sich als Dramatiker einen Namen zu machen. Bis die Pest seinen einzigen Sohn dahinrafft. Die Mutter zerbricht fast am Tod, während der Vater den Verlust in seinem neuen Stück verarbeitet, und sich in den legendären Worten von Hamlet nach dem "Sein oder Nichtsein" fragt.

Laut Buchmachern ist Jessie Buckley dafür der Oscar sicher. Mit einer Quote von 1,08 aktuell deutlich vor Rose Byrne ( „If I Had Legs Id Kick You“, 8) und Chase Infiniti – („One Battle After Another“, 25)