Naschenweng: ORF-Premiere von "Herzklang" steht fest

Fans der Schlagersängerin können sich das Datum schon im Kalender markieren: Am 4. April wird im ORF der Naschenweng-Film "Herzklang - Zurück zu mir" zu sehen sein.

Der Film "Herzklang – Zurück zu mir" feiert am Samstag, 4. April, um 20:15 Uhr in ORF1 und auf ORF ON seine große Premiere. Für den heimischen Schlagerstar geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Die Vorfreude bei der Kärntnerin ist bereits riesig, wie sie in einem aktuellen Facebook-Posting schreibt. In der romantischen Komödie verkörpert Naschenweng die Figur der Melanie Buchinger, die als erfolgreiche Sängerin zusehends an ihrem Leben für Bühne und Publikum zweifelt und noch dazu von ihrem Freund betrogen wird, weshalb sie zurück in ihre Kärntner Heimat auf die Alm "flieht".

Die Hauptfigur trägt offenbar durchaus autobiografische Züge. "Ich spiele zwar nicht direkt mich selbst, aber vieles kommt mir verdammt bekannt vor. Ein Bauernmadl zwischen Glitzerwelt, Dauerreisen und der Sehnsucht nach dahoam - das spiegelt sehr mein echtes Leben wider", wird Naschenweng in der Aussendung zitiert.

Auf der Alm ihrer Großmutter trifft sie im Film auf den Nationalpark-Ranger Ben, verkörpert von Ferdinand Seebacher, und muss sich dort völlig neuen Herausforderungen stellen. Der Film ist für die Sängerin mehr als nur reine Unterhaltung, sondern laut eigenen Aussagen ein echtes "Stück von ihr".

Erster Auftritt als Hauptdarstellerin

Nach kleineren Ausflügen in die Schauspielwelt bei Projekten wie "Pulled Pork" oder "Neo Nuggets" übernimmt Naschenweng damit ihre erste Hauptrolle. Die ORF-Koproduktion von "JewelLabs Pictures" und "Graf Film" möchte den Heimatfilm für eine junge Generation neu erfinden. Unter der Regie von Patricia Frey entstand ein Cast mit bekannten Gesichtern wie Katharina Pichler, Martin Muliar und Rainer Wöss. Gedreht wurde für das Projekt im vergangenen Jahr in Kärnten, Osttirol und Wien, wobei das Drehbuch aus der Feder von Harald Haller und Marc Brugger stammt.