Diese aufregenden Nageldesigns tragen wir im Frühling 2026

Der Winter schmilzt dahin und die Vorfreude auf wärmere Tage steigt! Höchste Zeit, unsere dunklen, Winter-Nägel gegen frische, fröhliche Designs einzutauschen. Im Frühling 2026 dreht sich alles um Leichtigkeit, kreative Designs und gute Laune. Erlaubt ist, was glücklich macht!

Endlich wird es wärmer, die Sonne kitzelt auf der Haut und die Lust auf fröhliche Farben und kreative Styles steigt! Während unsere Looks jetzt deutlich luftiger werden, holen wir uns die Frühlings-Vibes 2026 auch direkt auf unsere Nägel. Trauen Sie sich was, denn an unseren Fingern wird es jetzt so bunt und vielseitig wie lange nicht mehr. Wir haben die ultimativen Inspirationen für Ihren nächsten Salon-Besuch gesammelt. Machen Sie sich schon einmal bereit für die schönsten Frühlings-Vibes!

Grüne Swirls

Grün ist die absolute Trendfarbe in diesem Frühling! Wer sich langsam an die Nuance herantasten möchte, wird diesen Look lieben. Kräftige grüne Wirbel (Swirls) tanzen über den Nagel und werden durch hauchfeine, weiße Linien sanft abgemildert. Das Ergebnis? Eine frische, dynamische Maniküre, von der Sie den ganzen Monat lang nicht genug bekommen werden.

Lila Cateye

Cat-Eye-Maniküren dominieren weiterhin unsere Social-Media-Feeds, und pünktlich zum Frühlingsanfang tragen wir den Look in einem bezaubernden Lila! Der magische Schimmer verleiht Ihren Händen einen faszinierenden Glanz. Beauty-Tipp: Mit einem magnetischen Nagellack und dem passenden Magnetstift können Sie diesen Look auch ganz einfach zu Hause zaubern.

Pastell French

Der Klassiker bekommt ein farbenfrohes Update! Statt schlichtem Weiß tragen wir jetzt Pastell French. Ob zartes Flieder oder verspieltes Babyblau auf den Nagelspitzen, dieser Style ist die perfekte Mischung aus „Clean Girl Aesthetic“ und Frühlings-Feeling. Es wirkt edel, gepflegt und passt einfach zu jedem Look.

Florale Muster

Florals im Frühling? Ein absolutes Muss! In dieser Saison lautet die Devise: Je mehr Blumen, desto besser. Winzige Pastellblümchen, die wie handgemalte Aquarelle auf einer nudefarbenen Basis wirken, erwecken Ihre Nägel zum Leben. Dieser romantische Look ist der ultimative Stimmungsaufheller und bringt die Poesie des Frühlings direkt auf Ihre Fingerspitzen.

Cherry Baby

Fruchtige Vibes gefällig? Entzückende kleine Kirschmotive auf naturbelassenen, transparent-glossigen Nägeln sind der heimliche Star dieser Saison. Dezent platziert wirkt das Design unglaublich verspielt und romantisch, ohne jemals überladen zu wirken. Ein süßer Eyecatcher, der perfekt zur angesagten Coquette-Ästhetik passt!

Ombré Sorbet

Wer sich nicht für eine einzige Farbe entscheiden kann, greift zum Sorbet-Look! Jede Farbe geht sanft und ohne harte Kanten in die nächste über, wie ein magischer Sonnenuntergang oder ein Wolkenbett. Ein spektakulärer, aber sanfter Farbverlauf, der garantiert alle Blicke auf sich zieht und Lust auf das erste Eis in der Sonne macht.