Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 06.03.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Wägen Sie alle Ihre Optionen vernünftig ab! Nicht wieder zu impulsiv!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Begegnungen nicht zu ernst nehmen! Man will nur ein bisschen flirten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Mit Sympathien vorsichtig umgehen! Hören Sie lieber sehr genau hin!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Werden Sie heute ja nicht ungeduldig! Das macht nur schlechte Laune.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Flirten Sie lieber zurückhaltender. Aufdringlichkeit mag man nicht.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Bloß nicht zu direkt! Nur Diplomatie kann die Stimmung verbessern.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Sie finden bestimmt Beachtung. Lassen Sie sich aber nicht täuschen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Mit charmanter Zurückhaltung verbessern Sie Ihre Chancen erheblich.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Lassen Sie andere auf sich zukommen und zwar ohne Erwartungsdruck!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Konflikte im Anzug. Vernunft ist kompromissbereit, statt zu streiten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Freundlichkeit stärkt den Zusammenhalt. Charme ist auch willkommen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Möglichst locker und charmant! Sich gegenseitig zu verwöhnen, tut gut.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.