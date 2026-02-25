Tankstellen überfallen: Polizei fahndet nach zwei Hoodie-Räubern

Die beiden Tatverdächtigen stehen im Verdacht zwei Tankstellen in der Donaustadt überfallen zu haben.

Wien. Gleich zwei Tankstellen in der Wiener Donaustadt sollen die beiden Räuber, die bei ihren Taten immer Hoodies getragen hatten und maskiert waren, heimgesucht haben. Auffällig war vor allem der Kapuzenpullover eines Tatverdächtigen mit martialischen Insignien, zwei überkreuzten Hammern.

© LPD Wien

© LPD Wien

© LPD Wien

Der erste Überfall fand in der Nacht auf den 1. Oktober in einer Tankstelle am Kaisermühlendamm statt. Nur wenige Wochen später raubten sie in den Abendstunden des 10. November 2025 eine Tankstelle am Biberhaufenweg aus.

Gingen immer gleich vor

In beiden Fällen gingen Gesuchten auf dieselbe Art und Weise vor: Vermummt und mit ziemlich sicher echten Schusswaffen bewaffnet, kamen sie in die Tankstellen. Während einer von ihnen im Eingangsbereich stehen blieb, bedrohte der andere die Angestellten und nötigten diese dazu, das gesamte Bargeld aus der Kassa in mitgebrachte Rucksäcke zu packen. Mit der Beute gelang den Tätern die Flucht zu Fuß in unbekannte Richtung.

Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien konnten Lichtbilder der Tatverdächtigen gesichert werden. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310 67800 erbeten.