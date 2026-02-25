VIECON Messe Wien erhöht Kapazität auf 10.000 Gäste

Österreichs größte Veranstaltungslocation rüstet sich für eine neue Ära. Die Messe Wien investiert in grüne Technik, mehr Kapazität und ein völlig neues Gastronomie-Erlebnis. Der Standort in Wien will damit international noch stärker auftreten.

VIECON Messe Wien richtet das Vienna Congress & Convention Center in der Leopoldstadt neu aus und treibt die Modernisierung konsequent voran. Gastronomie, Technik und digitale Services greifen enger ineinander und stärken die Position im internationalen Wettbewerb.

Neue Gastronomie mit Wiener Handschrift

Gemeinsam mit Gerstner, einer Marke von GOURMET, hat VIECON die kulinarischen Bereiche neu aufgestellt. Die bestehenden Restaurants und Outlets haben neue Gestaltungskonzepte, warme Materialien und flexible Raumlösungen erhalten. Mit Namen wie Donau Bar, Wiener Deli, Vienna Melange und Riesenrad Restaurant rückt die Wiener Identität stärker in den Mittelpunkt.

Wiedereröffnung der Restaurants: Thomas Huszar, Herbert Fuchs, Martina Candillo, Katharina Weishaupt und Jürgen Dulhofer. © VIECON

"Als erfahrener Gastronomiepartner wissen wir, dass Kulinarik ein zentraler Bestandteil erfolgreicher Veranstaltungen ist. Gerstner deckt das gesamte gastronomische Spektrum ab von VIP- und High-End-Catering über Kongress- und Exhibition-Formate bis hin zu den Outlets und erreicht damit unterschiedlichste Zielgruppen", so GOURMET-Geschäftsführer Herbert Fuchs.

© GOURMET/Gregor Hofbauer

Nachhaltige Infrastruktur und höhere Kapazität

Parallel investiert VIECON umfassend in die technische Infrastruktur. In den Hallen A und C habt die Umstellung auf LED den Energieverbrauch um rund 70 Prozent gesenkt. Das entspricht etwa 183,5 Tonnen CO2 pro Jahr. Bis Ende März 2026 sollen rund 90 Prozent aller beleuchtungsrelevanten Bereiche umgerüstet sein.

Auch Halle B hat eine technische Modernisierung erhalten. Nach der Erneuerung der Rauch- und Wärmeabzugsanlagen können künftig rund 10.000 Personen Veranstaltungen besuchen, bisher lag die Grenze bei rund 4.700. "Nachhaltigkeit ist für uns kein Schlagwort, sondern Verantwortung. Wir reduzieren Ressourcenverbrauch, steigern die Effizienz unserer Infrastruktur und schaffen Rahmenbedingungen, die Veranstalter wie Gästen zugutekommen", erklärt VIECON-Geschäftsführerin Katharina Weishaupt.

Internationale Termine und digitale Angebote

Für 2026 stehen rund 45 Veranstaltungen im Kalender, 17 davon mit internationalem Publikum. Acht Termine werden als zertifizierte Green Events umgesetzt. Geplant sind unter anderem die IEEE International Conference on Robotics and Automation, der Euretina Kongress sowie Enlit Europe. Seit 2025 gehört der Standort zur Wien Holding. Auf 73.000 Quadratmetern positioniert sich VIECON neu und baut seine Rolle als Kongress- und Messedrehscheibe weiter aus.

Mit dem Relaunch von vieconcenter.at hat VIECON auch digital nachgelegt. Ein neuer 3D-Venue-Explorer ermöglicht eine virtuelle Erkundung des gesamten Congress und Convention Centers inklusive verschiedener Bestuhlungsvarianten.