Oberösterreichische Energie AG senkt Arbeitspreis auf 10 Cent netto

Der neue Tarif heißt "Feel Good Energie für alle".

OÖ. Die Energie AG Oberösterreich bietet ab 4. Mai allen Kunden den Tarif "Feel Good Energie für alle" mit einem Arbeitspreis von 10 Cent netto (12 Cent brutto) pro Kilowattstunde Strom. Ein Haushalt mit einem Jahresstromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden spare so im Vergleich zum Tarif "Ökostrom Loyal" im Jahr rund 76 Euro, hieß es in einer Presseaussendung des Unternehmens am Mittwoch. Schon seit September 2025 gab es ein ähnliches Angebot nur für "die Gen Z".

Der Arbeitspreis von 10 Cent netto gelte ab Lieferbeginn für zwölf Monate. "Wir halten auch heuer wieder unser Versprechen, dass wir die Preise immer dann senken, sobald uns das möglich ist", beteuerte Geschäftsführer Leonhard Schitter. Die 18- bis 28-Jährigen (Gen Z) können selbstverständlich weiterhin vom günstigsten Arbeitspreis und zusätzlich dem günstigsten Grundpreis - netto 2,60 Euro (brutto 3,12 Euro) - profitieren, hieß es.

"Unser Landesenergieversorger Energie AG OÖ investiert mit 4 Milliarden Euro nicht nur in die Umsetzung der Energiewende in Oberösterreich, sondern wird auch seiner Verantwortung gerecht, für günstige Strompreise für seine Kundinnen und Kunden zu sorgen", zeigte sich Aufsichtsratsvorsitzender Markus Achleitner (ÖVP) erfreut. Die Preisoffensive von 10 Cent pro Kilowattstunde netto bei 12 Monaten Laufzeit mit Verlängerungsoption sei "ein starkes Signal für leistbare Energie. Genau das brauchen Haushalte und Familien in einer Zeit, in der jede Entlastung zählt", betonte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).