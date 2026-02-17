ÖSV-Quartett fordern Shiffrin im Slalom-Showdown

In Cortina d'Ampezzo geht es für Österreichs Slalom-Damen um alles. Truppe, Huber, Gallhuber und Hörhager kämpfen am Mittwoch um die Fortsetzung einer historischen Olympia-Serie seit dem Jahr 2006.

Österreichs Technik-Spezialistinnen wollen am Mittwoch (10.00/13.30 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) auf der Tofana zuschlagen. Der flache und kurze Hang in Cortina verlangt vollen Fokus, da Fehler hier kaum auszubessern sind. Seit 2006 holte der ÖSV bei jedem olympischen Slalom eine Medaille, diese stolze Serie soll nun durch das Quartett Katharina Truppe, Katharina Huber, Katharina Gallhuber und Lisa Hörhager verteidigt werden.

Mentale Stärke gefragt

Katharina Truppe reist mit der Empfehlung von sechs Top-Sechs-Plätzen und einem Podestplatz aus Flachau an. Nach einem enttäuschenden Aus in der Team-Kombination fand sie mit Hilfe ihrer Mentaltrainerin wieder in die Spur. Truppe betont, dass man auf diesem Gelände absolut fehlerfrei bleiben muss, auch wenn sie persönlich steilere Hänge bevorzugen würde.

Aufwind für Huber und Gallhuber

Katharina Huber geht mit dem Schwung von Kombi-Gold in das Rennen. Nach einem kurzen Rückzug für Trainingseinheiten in Hinterreith fühlt sie sich bereit für einen Neustart. Auch Katharina Gallhuber, die 2018 bereits Bronze im Slalom holte, spürt nach ihrer Nominierung neuen Aufwind. Obwohl ihr letzter Top-Ten-Platz bereits über zwei Jahre zurückliegt, sieht sie sich in der Rolle der Überraschungskandidatin.

Shiffrin unter Siegzug-Zwang

Mikaela Shiffrin steht vor ihrem letzten Antreten in Cortina unter gewaltigem Druck. Bisher blieb der US-Superstar bei diesen Spielen ohne Edelmetall, was Erinnerungen an ihr Olympia-Debakel von 2022 weckt. Trotz ihrer Dominanz im Weltcup mit sieben Siegen in acht Rennen kämpft sie aktuell mit ihrer mentalen Einstellung. Klaus Mayrhofer steckt den ersten Lauf mit einer kniffligen Kombination, die den Österreicherinnen jedoch vertraut ist.